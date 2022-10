Le TFC prend les trois points contre Angers au Stadium

Le TFC continue sa bonne série avec une victoire contre Angers (3-2), ce dimanche 16 octobre, pour la 11e journée de Ligue 1. Résumé de la rencontre.

Les Violets n’ont perdu au Stadium qu’une fois cette saison, face au PSG. Crédit photo : Laurie Laberinto (wikimedia commons) / CC BY-SA.

Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain, avait insisté sur l’importance de ce match face à un adversaire direct. Les Violets semblent l’avoir entendu. Ce dimanche 16 octobre, pour la 11e journée de Ligue 1, le TFC a remporté son affrontement avec Angers (3-2).

Une nouvelle victoire à domicile, après celles contre Montpellier et Reims, qui leur offre une 9e place temporaire au classement du championnat. Trois point obtenus au terme d’un match longuement disputé, où le Tèf s’est fait peur.

Résumé de la rencontre TFC – Angers

Les Violets ouvrent le score dès la 10′ minute de jeu, sur une bonne combinaison à l’aile, en entrée de surface. Ratao, Dessler, Chaibi, le ballon arrive finalement devant Dejaegere qui trouve une frappe au ras du filet (1-0).

La réponse angevine est signée Bentaleb. Le capitaine frappe un superbe coup franc enroulé, Dupé ne peut rien faire (1-1).

Juste avant la pause, c’est au tour du capitaine toulousain de prendre ses responsabilités. Un défenseur d’Angers commet une faute de main dans la surface, l’arbitre vérifie la VAR et siffle pénalty en faveur du TFC. Branco van den Boomen prend le ballon, tire avec force au ras du poteau, et s’offre son premier but en Ligue 1 (2-1, 40′).

La seconde mi-temps est tout aussi tendue, et les occasions pleuvent des deux côtés. Mais à la 67′, c’est Spierings qui fait la différence avec une frappe très puissante, en deux temps, sur une passe de Chaibi dans l’axe. Le ballon passe juste sous la barre (3-1).

Après ce break du TFC, Angers baisse en intensité. Les occasions sont plutôt toulousaines, mais aucune ne va jusqu’au bout. C’est finalement un entrant côté angevin, Salama, qui va relancer le suspense de ce match en marquant à la 93′ de la tête (3-2). Les Toulousains vont se faire peur pendant les trois minutes de temps additionnel restant, mais Dupé reste concentré et sauve la balle d’égalisation dans la clameur du Stadium.