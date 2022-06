Le TFC dans le Top 5 des centres de formation de Ligue 1

Selon une étude du site allemand consacré au football international Transfermarkt, le Toulouse FC (TFC) fait partie du Top 5 des centres de formation de Ligue 1 avec 75 joueurs devenus professionnels depuis les années 2000.

Le site allemand Transfermakt, consacré à l’actualité internationale du football, vient de publier une étude sur la qualité des centres de formation français. Pour réaliser son enquête, la plateforme en ligne a répertorié, pour chaque club de Ligue 1, le nombre de joueurs devenus professionnels à l’issue de leur formation, depuis la saison 2000 / 2001.

Le TFC en 5e position dans le classement des clubs les plus formateurs

Le Toulouse Football Club (TFC) arrive en cinquième position des clubs formateurs de ligue 1 avec 75 joueurs, issus de son centre de formation, passés professionnels en un peu plus de 20 ans. Parmi les joueurs formés au TFC, Transfermakt cite notamment les défenseurs centraux Jean-Clair Todibo, Issa Diop, Anthony Rouault, Bafodé Diakité, les milieux centraux Kouadio Koné, Moussa Sissoko, le gardien Alban Lafont, l’ailier droit Amine Adli, le milieu offensif Mathieu Cafaro, l’arrière gauche Hassane Kamara et l’avant-centre Janis Antiste.

Monaco, Lyon et Rennes arrivent en tête

Sur le podium, l’Association Sportive de Monaco Football Club (AS Monaco), l’Olympique Lyonnais (OL) et le Stade Rennais (SRFC) arrivent en tête ex æquo avec 86 joueurs de leur centre de formation devenus professionnels. Auxerre les suit de près, mais se retrouve au pied du podium (81 joueurs).

Juste derrière le TFC, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) et le Football Club de Nantes (FCN), comptent tous les deux 74 joueurs formés au club. En huitième position : le Racing Club de Lens (RCL) avec 73 joueurs. Le PSG n’est que neuvième (70), et l’Olympique de Marseille (OM), dixième ex æquo (57) avec le Racing Club de Strasbourg (RCSA).