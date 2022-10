Le TFC privé d’un pilier de sa défense, suspendu pour deux matchs

Suite à son exclusion face à Strasbourg, le défenseur du TFC Rasmus Nicolaisen écope de deux matchs de suspension, dont un avec sursis.

Le défenseur central du TFC Rasmus Nicolaisen est suspendu pour deux matchs, dont un avec sursis. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Bicanski – pixnio

Après s’être réunis mercredi 26 octobre, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé de suspendre le défenseur central du TFC pour deux matchs, dont un avec sursis.

Suite à son exclusion lors de #TFCRCSA, Rasmus écope d'𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻…



… + un avec sursis 🙃



Notre défenseur manquera #RCLTFC mais sera de retour pour #TFCASM 💪 pic.twitter.com/FRhYpQsEzG — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 27, 2022

Cette décision fait suite à l’exclusion du joueur durant la rencontre avec Strasbourg, dimanche 23 octobre à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. Rasmus Nicolaisen a reçu deux cartons jaunes durant ce match qui s’est terminé sur un score de 2-2.

Un premier à la 39e minute à cause d’une intervention trop musclée et une faute sur Adrien Thomasson. Le second à cause d’une main, visiblement involontaire, dans la surface. Cette faute a été suivie d’un penalty pour les Strasbourgeois.

Rasmus Nicolaisen de retour avec le TFC face à Monaco

En conséquence de la décision de la commission de discipline de la LFP, Rasmus Nicolaisen manquera le déplacement du TFC à Lens ce vendredi 28 octobre en ouverture de la treizième journée de Ligue 1.

Le pitchoun Anthony Rouault se retrouvera donc sans son binôme habituel. La décision de Philippe Montanier sur le onze de départ est donc très attendue. À noter que dans le camp adverse, le défenseur monégasque Benoît Badiashile est également suspendu.

Le défenseur central du TFC pourra revenir sur les terrains dès la semaine suivante, dimanche 6 novembre, pour la réception de Monaco au Stadium de Toulouse.

En revanche, il aura une épée de Damoclès au-dessus de la tête. S’il reçoit un carton rouge au cours de ses dix prochaines rencontres, il devra purger son match en sursis.