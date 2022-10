TFC: «Performer à domicile» face à Angers

Ce dimanche 16 octobre à 13h, le TFC affronte Angers au Stadium de Toulouse, pour la 11e journée de Ligue 1. Avec des performances récentes satisfaisantes, les Violets ont bien l’ambition de prendre les trois points.

Après une victoire convaincante à domicile face à Montpellier, les Violets comptent bien performer à nouveau devant leurs supporters. Crédit photo : ©Fabien Pomies / Le Journal Toulousain.

« On a de la confiance mais aussi de la méfiance face à cet adversaire direct », voilà comment l’entraîneur Philippe Montanier résume l’état d’esprit de l’effectif toulousain. Le TFC affronte Angers à domicile, ce dimanche 16 octobre à 13h, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

De la confiance, engrangée par une bonne performance lors du dernier match à domicile face à Montpellier (4-2). Une confiance également acquise sur la pelouse lyonnaise, le week-end dernier, en décrochant un nul. Mais « le point du match nul à Lyon n’est intéressant que si on performe à domicile », analyse l’entraîneur du Tèf.

De la méfiance car Angers, comme le TFC, vise le maintien. Mais actuellement, le SCO est 17e du classement de Ligue 1, et donc relégable. Si la fin de saison est encore loin, cette mauvaise posture pourrait pousser les Angevins à se dépasser au Stadium.

L’état du TFC avant la réception d’Angers

« Après ces 10 matchs, on voit qu’on peut rivaliser [en Ligue 1] », résume Philippe Montanier sur le parcours des Violets jusqu’ici. Le Tèf est actuellement 11e du classement, une performance plus que correcte pour un promu. Deux matchs vont s’enchaîner à domicile pour le TFC : celui contre Angers, puis un autre face à Strasbourg, un autre adversaire direct. « Notre championnat, si on veut bien figurer, passe par de bonnes performances à domicile », rappelle le coach.

Et pour performer ce dimanche, voici le groupe convoqué par l’entraîneur : Dupé, Haug / Diarra, Desler, Keben, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Zanden / Chaibi, Dejaegere, Genreau, Spierings, Van den Boomen, Tsingaras / Aboukhlal, Ratao, Birmancevic, Dallinga, Onaiwu.