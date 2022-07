TFC-Montpellier : 9 buts en 135 minutes, la rencontre en détail

Le TFC et Montpellier se sont affrontés pendant trois périodes de quarante-cinq-minutes, samedi 23 juillet. Les Toulousains ont finalement remporté ce match amical, par un seul but d’écart (5-4). Voici le résumé de la rencontre.

Crédit photo : Jorono (pixabay) / CC BY.

Ce derby, bien qu’amical, a tenu ses promesses. Le TFC et Montpellier se rencontraient dans le cadre de leur préparation estivale avant la saison de Ligue 1. Dans un format amical original, de trois périodes de quarante-cinq minutes, c’est finalement le TéFéCé qui a réussi à faire la différence, en l’emportant cinq buts à quatre.

Le TFC comptabilise donc une cinquième victoire et un nul dans leur présaison, alors que le MHSC (Montpellier Hérault Sport Club) enchaîne une quatrième défaite d’affilée.

TFC-Montpellier : Compos et buteurs

La composition du TFC en première période : Dupé / Desler – Rouault – Nicolaisen – Sylla / Spierings – Van den Boomen / Ngoumou – Ratão / Chaibi – Dallinga

La composition du MHSC en première période : Omlin / Sacko – Esteve – Cozza – Maouassa / Chotard – Fayad / Khazri – Nordin – Mavididi / Wahi

La rencontre s’est vite emballée avec un but de Thijs Dallinga à la 11′ minute de jeu (1-0). C’est donc contre Montpellier que la recrue néerlandaise du TFC inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ratao enchaîne dès la 19′ avec une volée splendide sur un centre de Ngoumou (2-0). À la 30′, c’est ce dernier qui est à la finition et creuse l’écart (3-0).

Mais Montpellier ne se laisse pas faire, et Wahi trouve la cage du TFC à la 36′ (1-3). Et à la 45′, les Violets encaissent deux buts coup sur coup : Khazri (2-3), puis Nordin (3-3).

En seconde période, les Toulousains reprennent l’avantage à la 53′ sur un corner repris de la tête par Van den Boomen (4-3). Dix minutes plus tard, les Montpelliérains pugnaces recollent à la marque grâce à Mavididi (62′, 4-4).

À la 75′, Philippe Montanier fait tourner l’effectif avec les entrées de Aboukhlal, Diakité, Costa, Diarra, Onaiwu, Genreau, Mvoué et Dejaegere. Un coaching qui fonctionne, puisque Diarra marque deux minutes plus tard (77′, 5-4).

Le compteur n’évoluera plus en troisième période, mais permettra d’octroyer du temps de jeu, d’un côté comme de l’autre, aux jeunes joueurs.