TFC-Montpellier : l’avant match d’un derby en trois périodes

Le TFC et le MHSC (Montpellier Hérault Sport Club) s’affrontent ce samedi 23 juillet à 19h en match amical. Un derby au titre de la préparation des deux équipes, en amont de leur saison de Ligue 1. Fait particulier : il comptera trois périodes de quarante-cinq minutes.

Le Stadium accueillera le 2 octobre 2022 la rencontre officielle de Ligue 1 entre Toulouse et Montpellier. Crédit photo : Laurie Laberinto (wikimedia commons) – CC BY-SA.

Les Violets se préparent à affronter les Pailladins pour un derby qui se répètera bientôt en Ligue 1. Ce samedi 23 juillet, à 19h, le TFC joue contre le MHSC (Montpellier Hérault Sport Club) en match amical, à Agde. Une affiche qui se fera dans le cadre de la compétition officielle le 2 octobre 2022 et le 9 avril 2023, selon le calendrier actuel de la ligue.

Exceptionnellement, le match se déroulera en trois périodes de quarante-cinq minutes, afin que les deux équipes puissent faire tourner plus d’effectif.

Un TFC en forme, une équipe de Montpellier qui doit se relever

Le TFC arrive dans ce match avec la confiance, alors que Montpellier peine dans sa présaison. Côté toulousain, quatre victoires consécutives contre Nîmes (L2, 2-0), Troyes (L1, 6-1), Pau (N, 2-0) et la Real Sociedad (Liga, 1-0). Mais ce mardi 19 juillet, les Basques d’Osasuna (Liga) ont tenu tête aux Violets qui concèdent finalement le nul (3-3), dans un match qu’ils menaient pourtant 3-1 jusqu’à la 85′.

Un cinquième et avant-dernier match d’une présaison déjà réussie donc, pour le TéFéCé. Une préparation plus difficile pour Montpellier qui en est à son quatrième match, mais n’a toujours pas marqué le moindre but. Le MHSC comptabilise trois défaites contre Rodez (L2, 0-1), l’Espanyol Barcelone (Liga, 0-2), et Clermont ce mercredi 20 (L1, 0-2). Pour Montpellier, ce match contre le TFC est donc l’occasion de se relancer, galvanisés peut-être par cette affiche de derby occitan.

Les supporters toulousains eux, attendent impatiemment les débuts de leur nouveau joueur, le latéral suédois Oliver Zanden.