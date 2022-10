TFC. Mikkel Desler : « Faire du Stadium de Toulouse une forteresse »

FOOTBALL – Alors que le TFC s’est imposé sur ses trois dernières rencontres à domicile, le club veut faire du Stadium de Toulouse une forteresse, comme l’a confié le défenseur Mikkel Desler.

Le défenseur du TFC Mikkel Desler. Crédit photo : Toulouse Football Club

« Nous sommes solides à domicile en ce moment. C’est une ambition pour nous de faire du Stadium de Toulouse une forteresse », a déclaré le défenseur Danois Mikkel Desler du TFC à l’occasion d’une conférence de presse, vendredi 21 octobre.

Le club haut-garonnais est sur une série de trois victoires consécutives sur sa pelouse. Reims, Montpellier et Angers ont craqué. Le TFC, qui occupe la neuvième place du championnat de Ligue 1, se prépare désormais à recevoir Racing Club de Strasbourg Alsace, dix-septième, dimanche 23 octobre.

Sans confier d’objectif précis, le joueur a déclaré que « le but est d’avoir le plus de point possible. Nous prenons tout ce que nous pouvons, surtout à la maison. Il faut toujours viser les trois points à domicile. »

« Je mouille le maillot à chaque fois », Mikkel Desler

Le joueur s’est aussi exprimé sur sa place de pilier de la défense toulousaine. Il a disputé tous les matchs de championnat depuis son arrivée à Toulouse, jusqu’à sa suspension. « Je mouille le maillot à chaque fois. C’était une bonne série, mais la suspension fait partie du football, c’est comme ça », a déclaré le joueur.

Depuis l’arrivée de Mikkel Desler au TFC à l’été 2021, l’effectif du club a évolué. Nathan Ngoumou, avec qui il avait développé une belle complicité, a notamment rejoint le Borussia Mönchengladbach en Allemagne. « Avec Nathan, nous avons construit quelque chose de solide. On se comprenait à 100%. Là, je joue avec plusieurs joueurs. Je n’ai pas encore cette complicité. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais ça va venir car on a beaucoup de bons joueurs », rassure le Danois.