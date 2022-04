Toulouse : Le TFC s’invite dans la guerre mondiale des pixels

La gigantesque toile blanche est devenue une grande œuvre collaborative. Crédit photo : reddit.com/r/place/

Durant quatre jours, les internautes du monde entier se sont affrontés dans une guerre des pixels sur le réseau social Reddit, et les supporters du Toulouse Football Club (TFC) ont réussi à s’y faire une place.

Le Toulouse Football Club (TFC) aux côtés de Chelsea, du FC Barcelone ou de Liverpool. Malheureusement pour les supporters des Violets, ce n’est pas sur les terrains que cela se passe, mais sur Internet. Le vendredi 1er avril, le réseau social Reddit a lancé une communauté temporaire nommée /r/place, sur laquelle une gigantesque toile blanche de 4 millions de pixels (2000 par 2000) a été mise à disposition des internautes du monde entier. Chaque utilisateur y disposant d’un compte avait le droit d’y placer un pixel toutes les cinq minutes. Et à ce jeu, les Toulousains se sont montrés particulièrement efficaces.

Alors que de grandes communautés de geeks du monde entier se coordonnaient pour construire d’immenses fresques dans cette guerre des pixels, une dizaine de fans du TFC se sont rassemblés pour créer un espace pour le club de Toulouse. Pendant plusieurs heures, ils ont œuvré pour faire apparaître leur passion pour le club toulousain. On peut ainsi lire sur leur fresque, sur fond violet, « TFC 1937 » en haut, et « Rhys VDB » en bas, hommage aux deux joueurs vedettes de l’équipe cette saison, l’attaquant Rhys Healey et le milieu de terrain Branco Van Den Boomen. Ils ont même réussi, en fin de journée, à ajouter une croix occitane à leur création. Un exploit qui est arrivé jusqu’au oreilles du TFC, qui a fait de cette œuvre la nouvelle photo de profil de son compte Twitter.

Une guerre de territoire entre Français et Espagnols

En plus des Toulousains, l’ensemble de la communauté Internet française a montré durant tout le week-end sa force et son organisation. Alors que Reddit se décidait à agrandir la zone, les Français, sous l’impulsion des streameurs comme Kameto ou Zerator, ont décidé d’investir le coin en bas à gauche, avec un gigantesque drapeau tricolore. Un acte qui n’était pas du goût des Espagnols, qui ont alors accusé la France de prendre trop de place sur l’œuvre.

Pendant que la communauté française s’adonnait à l’art pixelisé, avec notamment l’Arc de Triomphe, le Louvre ou des portraits de Thomas Pesquet et Zinédine Zidane, la riposte se préparait. Avec l’aide des Américains, les Espagnols ont tenté, des heures durant, de détruire les œuvres et le drapeau français, en vain. Des deux côtés des Pyrénées, des accusations de tricheries ont fusé, notamment sur l’utilisation de “bots”, des programmes informatiques pouvant remplir automatiquement les pixels de la couleur voulue. Finalement, à 1h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, la communauté /r/place a pris fin, sans avertissement, comme cela était prévu depuis le départ. Ces œuvres d’art créées dans les quatre coins du monde ont disparu, à tout jamais, non sans avoir été immortalisées au préalable.