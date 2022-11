“Terres d’Ailleurs”, un festival à la croisée des mondes au Muséum de Toulouse

Les sciences, l’exploration, la littérature de voyage, l’ethnographie, l’art, le dessin… autant de domaines qui sont à la programmation du festival Terres d’Ailleurs, organisé par le Muséum de Toulouse jusqu’au 27 novembre.

“Sur les voix des Amériques” est un film d’aventure de Julien Defourny, qui est projeté au festival Terres d’Ailleurs. Crédit photo : ©Julien Defourny / Amerigo Park.

“Aventures humaines et voyages ethnographiques”, c’est le nom de la 14e édition de “Terres d’Ailleurs”. Organisé par le Muséum de Toulouse et l’association Délires d’encre jusqu’au dimanche 27 novembre, ce festival réunit projections, rencontres, ateliers et conférences sur des thèmes très variés.

La programmation est en effet éclectique car elle réunit les sciences et l’art, la littérature de voyage et le dessin, ou encore l’ethnographie et l’exploration.

« Des explorateurs, réalisateurs, écrivains, chercheurs et carnettistes de voyage viendront sensibiliser le public aux grands bouleversements du 21e siècle, en mettant en lumière des territoires fascinants et méconnus, mais aussi en suscitant une réflexion quant à nos propres pratiques. Cette édition promet une nouvelle fois découverte et évasion avec, en prime, une prise de conscience des enjeux liés à la biodiversité et à la diversité culturelle. » expliquent les organisateurs.

Les derniers temps forts du festival

Tout le week-end, le public du festival pourra rencontrer les carnettistes de voyage et les cinq auteurs sélectionnés pour le Prix littéraire du jury, au grand Carré du Muséum de Toulouse.

Un rendez-vous à ne pas manquer, la projection-rencontre avec Matthieu Tordeur et Cédric Gras, deux aventuriers de l’extrême. Ce sera le samedi 26 novembre à 20h30, à l’auditorium.

Le premier a fait le tour du monde au volant d’une 4L, couru 250 km dans le Sahara, traversé l’océan Atlantique à la voile, l’Europe à vélo et le Groenland en ski-kite. Il présente son film “La haute route, au fil des glaciers”.

Le second, géographe globe-trotter, est surnommé le “Prince des cimes”. Il a voyagé dans une quarantaine de pays et dans les confins de l’extrême Orient, notamment sur le plus long glacier de montagne du monde, le Fedtchenko au Tadjikistan. Des aventuriers hors du commun.

Informations pratiques : festival Terres d’Ailleurs, au Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde. Accès libre et gratuit (hors ateliers).