Tarif saisonnier de l’eau à Toulouse : ce qui change dès le 1er juin

Dès le samedi 1er juin, un tarif saisonnier de l’eau entrera en vigueur à Toulouse. Voici ce qu’il faut savoir.

Ce tarif saisonnier de l’eau prévoit une augmentation pour les habitants de Toulouse en été © VladKK / Shutterstock.com

C’est une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue. Toulouse Métropole va mettre en place une tarification saisonnière de l’eau dès ce samedi 1er juin. L’objectif : « inciter chacun à mieux maîtriser sa consommation d’eau, notamment pendant les cinq mois de l’année où notre ressource, la Garonne, s’amenuise ». Ainsi, cette tarification saisonnière prévoit, chaque année, une augmentation de 42% du prix de l’eau du 1er juin au 31 octobre, puis une baisse de 30% du 1er novembre au 31 mai. Et cela concerne tous les abonnés d’Eau de Toulouse Métropole. « Si nous voulons changer les comportements des habitants, c’est bien sur les tarifs qu’il faut jouer », justifiait Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, lors d’une conférence de presse en avril dernier. Dans le détail, le prix de l’eau, actuellement de 3,34€ TTC, passera à 4,40€ TTC de juin à octobre pour ensuite baisser à 2,58€ TTC de novembre à mai. « À la fin, il y a stabilité », indique l’élu.

Une augmentation sur la facture des Toulousains en 2024 ?

Avec cette tarification saisonnière de l’eau, un usager qui a la même consommation toute l’année, paiera effectivement le même prix qu’avant l’entrée en vigueur de cette méthode. Alors qu’un foyer consommant plus d’eau en été verra sa facture augmenter. Par exemple, un foyer de trois personnes ayant une consommation de 120 m3 par an aurait dû débourser 400,5€ en 2024, mais avec la tarification saisonnière, il devra payer 401,1€, soit une hausse de 0,6€. Un foyer de trois personnes avec une piscine et un jardin consommant 250 m3 par an, dont 150 m3 en été et 100 m3 en hiver, aurait dû s’acquitter de 820,9€ cette année. Montant qui grimpera à 904,3€ avec la nouvelle tarification puisqu’il utilisera davantage d’eau en été, soit une augmentation de 83,4€.

Pour autant, les Toulousains devraient indéniablement voir leur facture s’accroître en 2024. En effet, comme la tarification saisonnière entre en vigueur au mois de juin, ils ne bénéficieront pas de la réduction des tarifs prévue de janvier à mai cette année. Ce qui représenterait une hausse d’environ 15€ par usager. « Nous resterons quand même une des eaux les moins chères de France », garantissait Robert Médina, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l’eau et de l’assainissement. De son côté, la collectivité recevrait un plus perçu de 12 millions d’euros. « Argent qui reviendra au consommateur », assurait Pierre Trautman, membre du bureau de Toulouse Métropole, en charge de la commande publique.

Quelles démarches à faire avec cette nouvelle tarification ?

Cette nouvelle tarification ne nécessite aucune démarche de votre part. En effet, si vous occupez un appartement et que votre consommation d’eau est comprise dans vos charges, la nouvelle tarification sera appliquée par le gestionnaire de votre immeuble qui a la charge de répartir la consommation générale entre les différents occupants. Vous pouvez donc le contacter pour avoir plus d’informations. Et si vous vivez en logement individuel, vous n’aurez normalement aucune démarche à faire car votre compteur devrait être télérelevé. Si ce n’est pas le cas, vous devrez communiquer votre index à l’Eau de Toulouse Métropole sur votre espace abonné entre le 15 et le 31 mai pour la première facture de juin à juillet et entre le 15 et le 31 octobre pour celle de novembre à décembre.

D’ailleurs, avec ce nouveau tarif, votre plan de mensualisation initial sera interrompu. En effet, vous recevrez dorénavant deux factures par an qui seront chacune accompagnées d’un plan de mensualisation. La première, qui vous sera transmise en juin ou juillet, portera sur vos consommations d’hiver, soit de novembre à mai, et la seconde, qui vous sera communiquée en novembre ou décembre, sur celles d’été, et donc pour la période de juin à octobre. D’ailleurs, il est possible que le coût de vos mensualités change. Effectivement, le montant de vos échéances est calculé d’après l’historique de votre consommation en été et en hiver.

En attendant, Eau de Toulouse Métropole vous donne quelques conseils pour réduire votre consommation. Parmi eux :

Prenez une douche et oubliez les bains

Coupez l’eau pendant le brossage des dents, le rasage et le savonnage

Limitez le lavage des voitures

Limitez le remplissage et la mise à niveau des piscines

Chassez les fuites d’eau en réparant sans tarder un robinet ou une chasse qui goutte

Arrosez « à la fraîche »

Utilisez le programme “éco” de vos appareils ménagers

Récupérez l’eau de pluie et l’eau de rinçage de vos aliments pour arroser vos plantes

Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le changement de leurs pratiques, Eau de Toulouse Métropole va distribuer 30 000 kits d’économiseurs d’eau gratuits au mois de juin. Ces derniers sont composés d’un réducteur de débit pour douche, d’un mousseur pour robinet de cuisine et d’un autre pour robinet de salle de bain, mais également d’un sac économiseur d’eau pour les toilettes. Autant d’outils qui permettent de réduire jusqu’à 30% sa consommation d’eau au quotidien, d’après la compagnie. Les habitants pourront en faire la demande via un formulaire en ligne qui sera disponible sur le site internet d’Eau de Toulouse Métropole.