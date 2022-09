La succession de Dominique Faure se prépare à Toulouse métropole

Dominique Faure, qui a rejoint le gouvernement, démissionne de ses fonctions de 1ère Vice-présidente de Toulouse métropole et de membre du bureau métropolitain. Toulouse métropole prépare sa succession.

Dominique Faure. ©Mairie Saint-Orens-de-Gammeville

« Après sa nomination au gouvernement et en application de la loi sur le non-cumul des mandats, Dominique Faure a démissionné de ses fonctions de 1ère vice-présidente de Toulouse métropole et de membre du bureau métropolitain, et remis ses délégations », annonce Toulouse métropole jeudi 1er septembre. Dominique Faure reste cependant conseillère métropolitaine.

C’est une surprise du remaniement du gouvernement d’Élisabeth Borne : Dominique Faure a été nommée secrétaire d’État à la ruralité le 4 juillet. À son nouveau poste, elle est rattachée au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dirigé par Christophe Béchu.

Des nouvelles attributions à Toulouse métropole

En conséquence, lors de sa prochaine séance, le conseil métropolitain de l’agglomération toulousaine statuera sur l’élection d’un nouveau vice-président. Mais dès à présent, son président Jean-Luc Moudenc attribue les délégations suivantes :

• Joseph Carles, vice-président chargé de la prospective et de la contractualisation, assurera la coordination des politiques publiques de développement économique de Toulouse Métropole et la mise en œuvre de la feuille de route “Ambition 2026”.

• Agnès Plagneux Bertrand, vice-présidente chargée de l’Industrie et de l’économie productive, assurera la mise en œuvre des actions d’animation et de rayonnement des zones d’activités économiques, la mise en synergie des acteurs de l’écosystème économique, les actions en faveur de l’innovation et les politiques de soutien et d’accompagnement à la création et au développement des entreprises.

• François Chollet, vice-président chargé de l’Écologie, du développement durable et de la transition énergétique, assurera la déclinaison économique du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial)

• Jean Claude Dardelet, vice-président chargé de l’attractivité, du tourisme, de l’Europe et de l’international, aura la responsabilité du MEETT.

• Bertrand Serp, vice-président chargé de la transition digitale assurera les relations avec la French Tech/French Fab, la mise en œuvre des actions en faveur du développement économique du Campus Grand Matabiau et de la ville intelligente.

