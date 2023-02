“Subkultur III”, réunir les arts à Toulouse

L’association Subkultur organise, ce dimanche 5 février, une journée évènement à la Chapelle des Carmélites. S’y conjuguent expositions, DJ sets, interludes de gospel, ateliers participatifs, art vivant…

L’évènement associe des expositions sur le thème “Perspectives / Trompe L’oeil” et des concerts tout au long de la journée. Visuel : Association Subkultur.

C’est un évènement associatif qui veut réunir les arts au cœur d’un lieu toulousain classé monument historique. “Subkultur III : A Cappella” porte bien son nom, puisqu’il se déroule dans la Chapelle des Carmélites. Rattachée au couvent des Carmélites, c’est un bijou d’art de la Ville rose, illustré par Jean-Pierre Rivals au cours du XVIIIe siècle à la manière de la Chapelle Sixtine. Ce dimanche 5 février, à partir de 14h, elle va se transformer en lieu artistique cosmopolite.

Car la journée organisée par l’association Subkultur est à la confluence des arts. Elle propose par exemple trois expositions, sur le thème “Perspectives / Trompe L’oeil”, avec Charles Mornaud, Spirit et Mathilde Cuchet. Mais ce n’est pas tout.

Musique, ateliers et arts vivants à Subkultur III

L’association organisatrice, qui fête au passage son premier anniversaire dans la vie culturelle toulousaine, propose également de nombreux invités musicaux. Tout au long de l’évènement, jusqu’à sa clôture à 21h, ce sont principalement des DJs de la scène locale qui vont s’enchaîner (Charly.B, Elhadji, Dimitri B2B, Cesous, Sara Labb, Lamamona B2B, POD.r, et Tsong). Mais les chœurs de gospel de Soulshine Voices résonneront également dans la Chapelle des Carmélites pour des interludes et des performances à capella.

Subkultur III propose également de l’art vivant avec la troupe Expérimentalbody, et des ateliers participatifs avec la Station Sauvage (vidéo mapping et détournement collectif). Il sera aussi possible de se restaurer sur place, dans la cour de la chapelle. L’association a prévu une buvette, un goûter, et un foodtruck.

Informations pratiques : “Subkultur III : A Cappella”. Adresse : la Chapelle des Carmélites, 1 rue du Périgord, Toulouse. Horaires : dimanche 5 février, de 14h à 21h. Tarif : donation libre à l’association (adhésion possible).