Stade Toulousain : une deuxième sanction pour Thomas Ramos ?

Le joueur du Stade Toulousain Thomas Ramos va passer devant la commission de discipline indépendante de l’EPCR pour deux gestes qu’il a commis lors du match face aux Sale Sharks ce dimanche 18 décembre.

Thomas Ramos après le match du Stade Toulousain contre Clermont, le 8 octobre. © Stade Toulousain

Il risque de lourdes sanctions. Thomas Ramos passe devant la commission de discipline indépendante de l’EPCR (European Professional Club Rugby), composée de Daniel White, Donal Courtney et Bogdan Zebega, ce mercredi 21 décembre. Le joueur du Stade Toulousain va effectivement devoir s’expliquer sur le geste qu’il a commis lors du match de la deuxième journée de Champions Cup.

Pour rappel, Thomas Ramos a asséné un coup de tête à l’arrière Byron McGuigan au cours de la rencontre entre son club et les Sale Sharks (45-19) au stade Ernest-Wallon Toulouse ce dimanche 18 décembre. Le Rouge et Noir avait ainsi été sanctionné d’un carton rouge et l’arbitre de la rencontre, Andrea Piardi, l’avait expulsé à la 80e minute de la rencontre pour ce geste.

Que risque le joueur du Stade Toulousain Thomas Ramos ?

Mais l’arrière du Stade Toulousain est également « soupçonné d’un contact avec les yeux ou la zone oculaire du demi de mêlée des Sale Sharks, Gus Warr à la 56e minute ». L’European Professional Club Rugby a en effet reçu une plainte du commissaire à la citation de la rencontre à l’encontre de Thomas Ramos pour cet autre geste lors de la rencontre contre les Sale Sharks.

Ce coup de tête et ce contact avec les yeux sont contraires aux règles 9.11 et 9.12 qui stipulent respectivement qu’un joueur « ne doit rien faire qui soit imprudent ou dangereux pour les autres » et « ne doit agresser personne physiquement ». Le Rouge et Noir, pour le premier geste, risque entre deux et 52 semaines de suspension et, pour le second, entre quatre et 52 semaines.