Top 14. Le Stade Toulousain marque six essais à Brive

Le Stade Toulousain est revenu avec une victoire bonifiée (six essais) de son déplacement à Brive, lors de la 7e journée de Top 14, ce samedi 15 octobre (7-45). Réalistes lorsqu’il le fallait, les Rouge et Noir gardent la tête du championnat.

Crédit photo : Caroline Léna Becker / CC BY-SA 3.0.

Le score de 45 à 7 ne représente peut-être pas la physionomie du match, mais les Toulousains ont clairement su faire preuve de pragmatisme. Ce samedi 15 octobre 2022, pour la 7e journée de Top 14, le Stade Toulousain est reparti avec le bonus offensif de la pelouse de Brive, en marquant six essais.

L’entame du match était rude, 20 minutes sur un score nul, et principalement dans le camp toulousain. Malgré beaucoup de touches perdues et un manque de possession, les Rouge et Noir réussissent finalement à marquer sur un premier contre, puis un second avant la mi-temps (0-14).

Le Stade Toulousain a ensuite su exploiter chaque munition obtenue face à une équipe de Brive qui a fini par lâcher, encaissant quatre essais dans les vingt dernières minutes du match. Un réalisme à l’image du drop de Thomas Ramos, à la 56′, le premier de cette saison pour les Stadistes.

Les essais du Stade Toulousain

Antoine Dupont, en bon capitaine, a été le premier à marquer dans ce match. A la 21′, Jelonch frappe fort au ras du sol, et le demi de mêlée double la défense grâce à sa vitesse (0-7). Second contre d’Arnold à la 37′, qui intercept une passe briviste et va l’aplatir entre les perches (0-14).

Après une mêlée remportée, Dupont sert l’entrant Flament qui casse deux plaquages avant de marquer (0-24, 61′). Puis le Stade Toulousain enchaîne avec deux essais, sans difficulté, profitant de l’apathie des joueurs de Brive, marqués par Retière (73′, 0-31) puis sur le renvoi par Lebel (75′, 0-38). Après avoir concédé une entrée briviste dans leur en-but, les Rouge et Noir s’offrent un dernier essai avec le doublé de Retière (81′, 7-45).

La réelle inquiétude du match est surtout du côté de Melvyn Jaminet. L’arrière toulousain et de l’Équipe de France est sorti au terme du premier quart d’heure de jeu, touché à la cheville. S’il doit maintenant faire des examens, ses grimaces sur le banc de touche ne laissent pas présager du meilleur sur la gravité de sa blessure.