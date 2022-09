Stade Toulousain : «Réagir tout de suite», face au Racing 92

Après leur première défaite de la saison lors du déplacement à Pau, les hommes du Stade Toulousain comptent bien se rattraper lors de la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon, ce samedi 24 septembre à 21h05 pour la 4e journée de Top 14.

Les Toulousains comptent bien se rattraper devant leur public à Ernest-Wallon. Crédit photo : Léna (Wikimédia Commons) / CC-BY.

« Après une contre-performance à Pau », dont les Stadistes sont revenus sans le moindre point, « on se doit de faire un gros match ce week-end », a lâché le talonneur Peato Mauvaka en conférence de presse, visiblement déçu. « On va réagir tout de suite », confirme son coéquipier Ange Capuozzo.

Pour le Stade Toulousain, « tout de suite », c’est ce samedi 24 septembre au soir, avec la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon. Un match pour la 4e journée de Top 14 dont le coup d’envoi sera donné à 21h05, dans l’antre toulousaine. Au classement, les deux équipes sont au coude à coude : 9 points pour le Stade Toulousain (2e égalité), 8 pour le Racing 92 (4e égalité).

Les compos de ce Stade Toulousain – Racing 92

Contrairement au dernier match face à la Section Paloise, Antoine Dupont sera cette fois titulaire. Il sera associé à Thomas Ramos à la charnière, qui laisse à nouveau sa place d’arrière à Melvyn Jaminet, en l’absence de Romain Ntamack pour blessure. Ce dernier « continue les soins sur sa cheville et commence un travail de renforcement des membres supérieurs », indique le staff toulousain dans son point infirmerie.

La longue liste de blessés devrait d’ailleurs se raccourcir, puisqu’après Thibaud Flament et David Ainu’u, c’est au tour de Yannick Youyoutte, Lucas Tauzin et Maxime Duprat de réintégrer l’entraînement avec le groupe professionnel, toujours selon le staff. Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain, a d’ailleurs décidé de mettre Flament et Ainu’u sur le banc des remplaçants face au Racing 92.

https://twitter.com/StadeToulousain/status/1573341470819758080