Le Stade Toulousain fait jouer les jeunes contre l’Aviron Bayonnais

Pour la 9e journée de Top 14, ce samedi 29 octobre à 21h05, le Stade Toulousain se déplace au stade Jean Dauger pour affronter l’Aviron Bayonnais. Ugo Mola a décidé de faire souffler ses cadres et propose une composition essentiellement sortie du centre de formation du club Rouge et Noir.

Ugo Mola, l’entraîneur des Rouge et Noir, a choisi de faire tourner l’effectif et de faire jouer les produits du centre de formation toulousain. Crédit photo : Patrick S. (wikimedia commons) / CC BY-SA 2.0.

19. C’est le nombre de joueurs passés par les catégories jeunes du Stade Toulousain qui seront alignés ce samedi 29 octobre, à 21h05, contre l’Aviron Bayonnais. Les Rouge et Noir se déplacent au stade Jean Dauger, pour la 9e journée de Top 14.

Actuellement à la première place du championnat, et avec un peu d’avance, les Toulousains se permettent de faire tourner l’effectif. Ugo Mola souhaite sûrement faire souffler ses cadres avant le match contre le Stade Français, la semaine suivante, qui est actuellement deuxième au classement. Mais les Bleu et Blanc ne déméritent pas non plus dans ce début de saison : quatre victoires pour quatre défaites, pour une neuvième place de Top 14.

Une composition issue du centre de formation pour le Stade Toulousain

À la charnière, on retrouve les frères Retière, tandis que le capitanat revient à Guitoune, associé au centre à Delibes. Mallia couvrira l’arrière, tandis que Tauzin et Bonneval s’occuperont de l’animation offensive sur les ailes.

À l’avant, Ainu’u et Aldegheri encadreront le talonneur Cramont. Brennan et Meafou sont quant à eux titularisés en deuxième ligne. En troisième ligne, Youyoutte et Tolofua accompagneront Théo Ntamack au poste de numéro 8.

À noter, le retour de Cyril Baille, le pilier international français, sur le banc des remplaçants.

📋 Voici la compo pour le déplacement à 𝗕𝗮𝘆𝗼𝗻𝗻𝗲, avec 19 joueurs passés par nos catégories jeunes 👊 pic.twitter.com/FS78ceHbJS — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 28, 2022 La composition du Stade Toulousain.