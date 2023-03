L’équipe de France atomise l’Angleterre grâce en partie aux joueurs du Stade toulousain

Les joueurs du Stade toulousain, en particulier Thomas Ramos, Thibaud Flament et Antoine Dupont ont brillé en Angleterre lors de la victoire de l’équipe de France de rugby dans le tournoi des Six Nations (10-53).

Onze Toulousains ont disputé le crunch largement remporté par la France. © France Rugby

Il y a des soirées qui donnent le sourire. Celle passée par l’équipe de France samedi soir en Angleterre en fait partie. Les Bleus ont étrillé leurs meilleurs ennemis anglais lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations (10-53). De quoi faire plaisir aux supporters du Stade toulousain, privés le temps d’un week-end de leur équipe en Top 14. D’autant, qu’une nouvelle fois, le gros contingent rouge et noir au coup d’envoi de ce match historique (onze Toulousains ont disputé le “crunch”) s’est brillamment illustré.

C’est d’abord l’arrière Thomas Ramos qui s’est mis en évidence à la conclusion d’une sublime relance française de plus de 60 mètres, avant que Thibaud Flament ne lui emboîte le pas (17-0, 26e). Le deuxième ligne, formé en Angleterre, s’est même offert un joli doublé en deuxième période (57e).

Toulouse 33, Angleterre 10

Intenable sur la pelouse de Twickenham, Thomas Ramos a fait taire les critiques qui entouraient ses performances récentes en équipe de France, tout comme Antoine Dupont. Le capitaine et superstar du rugby français, en dedans ces dernières semaines en partie à cause de son temps de jeu démentiel (il a disputé l’intégralité des trois premières rencontres du Tournoi), il a lui aussi fait l’étalage de tout son talent.

Les trois copains de la première ligne, Cyril Baille, Julien Marchand et Dorian Aldegheri se sont aussi montré à leur aise dans tous les secteurs, tout comme François Cros qui a eu un abattage assez impressionnant.

Romain Ntamack, lui aussi parfois décrié sous le maillot frappé du coq, a été propre et auteur d’une belle claquette qui a permis à Thibaud Flament d’inscrire son deuxième essai personnel. Thomas Ramos a été élu homme du match, une récompense méritée pour lui qui était intenable. Au total, les joueurs du Stade toulousain ont inscrit 33 des 53 points inscrits par le XV de France et n’ont laissé aucune chance à leur coéquipier Jack Willis, titulaire en troisième ligne côté anglais.

La France conserve ses chances de titre

Cette victoire écrasante permet à la France de conserver ses chances de victoire finale avant le match entre l’Ecosse et l’Irlande ce dimanche après-midi et avant d’affronter le pays de Galles la week-end prochain à Paris. En effet, les Bleus joueront le titre lors de l’ultime match mais n’ont plus leur destin en main puisque les Irlandais peuvent s’octroyer le Grand Chelem en cas de victoire en Ecosse puis face à l’Angleterre.