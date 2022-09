Le Stade Toulousain en force parmi les nommés à la Nuit du rugby

Le Stade Toulousain et certains de ses joueurs sont nommés à la prochaine édition de la Nuit du rugby prévue lundi 26 septembre.

Le Stade Toulousain après sa victoire contre le Rugby Club Toulonnais dimanche 11 septembre à Ernest-Wallon. Crédit photo : Stade Toulousain

Le ballon ovale a sa grande soirée de gala. Il s’agit de la Nuit du rugby. Sa 18e édition se tiendra lundi 26 septembre 2022 à l’Olympia à Paris. Cet événement « célébrera les meilleurs acteurs du rugby français la saison passée, un an avant la Coupe du monde organisée en France », annonce la Ligne nationale de rugby qui organise l’événement.

La Ligue nationale de rugby a annoncé mercredi 21 septembre les nommés pour sa prochaine soirée de gala. Plusieurs joueurs seront récompensés pour la saison dernière dans onze catégories. Parmi les nommés pour la Nuit du rugby, figurent le Stade Toulousain et plusieurs de ses joueurs.

Antoine Dupont dans deux catégories

Dans la catégorie la plus prestigieuse de cet événement, celle du Meilleur joueur du Top 14, trois joueurs ont été sélectionnés. Antoine Dupont du Stade Toulousain est opposé à Grégory Alldritt du Stade Rochelais et Zach Mercer du Montpellier Hérault Rugby.

Antoine Dupont est aussi nommé dans la catégorie Meilleur joueur international français. En face de lui, se trouvent Grégory Alldritt et Yoram Moefana de l’Union Bordeaux-Bègles.

Ange Capuozzo, une révélation désormais en Rouge et Noir

Parmi les nommés dans la catégorie du Meilleur joueur de Pro D2, se trouve Ange Capuozzo, pour sa saison avec le FC Grenoble, mais qui défend aujourd’hui le Stade Toulousain. Il est en concurrence avec Rémy Baget de l’Aviron Bayonnais et Léo Coly, qui était au Stade Montois et a intégré l’équipe de Montpellier.

L’international italien Ange Capuozzo concourt également dans la catégorie Révélation. Il est ici face à Léo Coly, auparavant au Stade Montois et aujourd’hui à Montpellier, et Emilien Gailleton, auparavant à Agen, et désormais à la Section Paloise.

Le Stade TOulousain à la Nuit du Rugby

Le rugby féminin n’est pas oublié. Dans la catégorie Meilleure joueuse internationale française, se trouvent Emilie Boulard du Blagnac Rugby Club, Madoussou Fall du Stade Bordelais et Laure Sansus du Stade Toulousain.

Enfin, il faut noter le Prix de l’engagement sociétal. « Ce trophée vient récompenser une initiative prise au sein d’un club, Top 14 ou Pro D2, en lien avec les piliers sociétaux du rugby professionnel français : social, environnemental, solidaire », explique la Ligue nationale de rugby. « Plus d’une dizaine de projets candidats ont été étudiés par un jury d’experts. » Les trois projets finalistes sont les suivants : Une section jeunes autistes du CA Brive Corrèze, La bourse de l’emploi du Stade Toulousain, et RCT au cœur des quartiers du RC Toulonnais.