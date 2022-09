Le Stade Toulousain s’impose face au RC Toulon à Ernest-Wallon

Pour son premier match de la saison à domicile, le Stade Toulousain s’est imposé face à Toulon, 28 à 8, en clôture de la deuxième journée du Top 14, dimanche 11 septembre. Les Toulousains se sont montré dominant en première période, moins en seconde.

Le Stade Toulousain après sa victoire contre le Rugby Club Toulonnais dimanche 11 septembre à Ernest-Wallon. Crédit photo : Stade Toulousain

Le Stade impérial. Pour son premier match de la saison à domicile, dans un stade Ernest-Wallon complet, le Stade Toulousain s’est largement imposé face au Rugby Club Toulonnais, 28 à 8 avec un bonus offensif, en clôture de la deuxième journée du Top 14, dimanche 11 septembre.

Le Stade Toulousain domine Toulon en première période

Les deux équipes se sont jaugées durant les dix premières minutes, puis les Toulousains ont accéléré leur jeu. Durant la première période, les hommes d’Ugo Mola sont parvenus à marquer trois essais, dont le premier signé Mathis Lebel à la 16e minute. Au bout des 45 premières minutes, le Stade menait déjà 20 à 3.

La réaction toulonnaise est venue à la 64e minute avec un essai d’Aymeric Luc après une passe de Sitaleki Timani. Christopher Tolodua reçoit un carton à la 73e minute, et Toulon termine la rencontre à 14. Dans la foulée, Toulouse marque son quatrième essai de la soirée grâce à Peato Mauvaka.

Pour la petite histoire, durant ce match contre Toulon, la nouvelle recrue du Stade Toulousain Ange Capuozzo a joué son tout premier match de la saison avec le maillot rouge et noir. L’international Italien, auparavant à Grenoble, est entré en jeu à la 47e minute en remplacement d’Arthur Retière.

Romain Ntamack sort sur blessure

« On fait une super première mi-temps. Et en deuxième période, on ne concrétise pas trop. J’ai l’impression qu’on fait un peu plus de fautes. Et surtout, on perd des ballons un peu trop approximativement. Le score aurait pu être plus large s’il y avait moins d’erreurs au pied de ma part », analyse Thomas Ramos au micro de Canal+ après le match.

La soirée a connu quelques bémols du côté des Rouge et Noir. Romain Ntamack a dû quitter le terrain à la 26e minute à cause d’une blessure à la cheville lors d’un plaquage. Durant la pause, il a été vu le pied dans une glacière. Par ailleurs, François Cros, qui revenait sur le terrain après s’être blessé au genou, récidive.

À l’issue de cette rencontre, le Stade Toulousain est en tête du classement du Top 14. De son côté, Toulon occupe la dixième position. Le week-end prochain, le club haut-garonnais se déplace à Pau pour la troisième journée du championnat.