Le Stade Toulousain domine le Racing 92 et prend le bonus offensif

Pour la 4e journée de Top 14, le Stade Toulousain a bien rebondi en surclassant le Racing 92 (37-10). Ce samedi 24 septembre, devant leur public d’Ernest-Wallon, les Rouge et Noir se sont offert le point de bonus offensif.

Ange Capuozzo (à droite), nouvelle recrue des Rouge et Noir, avait le feu aux jambes ce soir. ©Stade Toulousain

Ils voulaient montrer que l’échec à Pau était déjà de l’histoire ancienne, c’est chose faite. Les joueurs du Stade Toulousain se sont imposés sur leur pelouse face au Racing 92 avec la manière : 37 à 10. Une victoire bonifiée, ce samedi 24 septembre, pour la quatrième journée de Top 14. Elle leur octroie provisoirement la première place du championnat, au coude à coude avec les Montpelliérains, en attendant les résultats du Stade Rochelais.

Stade Toulousain-Racing 92 : Les faits de jeu marquants

Après une entame de match équilibrée, où les Stadistes mènent 3-0, le jeu bascule à la 16′ avec un carton jaune pour le Racingman Iribaren. Celui dévie sa course et empêche le jeune ailier toulousain Capuozzo, de contester un ballon dans l’en-but. Avec l’avantage numérique, le Stade Toulousain prend le dessus. Le premier essai est signé Meafou (23′, 10-0), sur une superbe combinaison, un ballon joué directement après une faute à 5 mètres de la ligne francilienne.

Lebel double la mise quelques minutes plus tard, avec un essai en coin, à nouveau transformé par un Ramos serein (32′, 17-0). Les Racingmen, qui réussissent tout de même à avoir des possessions, s’en sortent avec un essai juste avant de rentrer au vestiaire (Taofifenua, 39′, 17-7).

En seconde période, le Stade Toulousain et le Racing 92 se renvoient le ballon au pied, et le score évolue peu. Les deux coachs font entrer du sang neuf entre la 50 et la 60e minute de jeu. Il faut attendre la 66′ pour voir un nouvel essai Rouge et Noir. Flamboyant toute la soirée avec des jambes en feu, Capuozzo est récompensé de son très bon match par son premier essai en Top 14 (66′, 30-10). Une interception dans ses propres 22 mètres, suivie d’une remontée de terrain qu’aucun francilien ne peut rattraper.

C’est Guitoune qui offre le point de bonus offensif en franchissant la ligne défensive et en allant aplatir seul le quatrième essai de ce match (74′, 37-10). Le Racing 92, pourtant combattif, n’aura pas su concrétiser ses possessions face à un ogre Toulousain qui avait faim de victoire, dans son stade d’Ernest-Wallon.