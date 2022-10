Le Stade Toulousain crée la surprise et s’impose à Montpellier

Le Stade Toulousain, avec une équipe bis, s’est imposé face à Montpellier, 17 à 19, à l’occasion de la cinquième journée de Top 14 dimanche 2 octobre.

Le Stade Toulousain après sa victoire contre le Rugby Club Toulonnais dimanche 11 septembre à Ernest-Wallon. Crédit photo : Stade Toulousain

Un gros match de rugby s’est joué entre Champion de France. Le Stade Toulousain s’est imposé face à Montpellier, 17 à 19, à l’occasion de la cinquième journée du Top 14, dimanche 2 octobre au GGL Stadium. Les Rouge et Noir ont créé la surprise avec une équipe bis.

Certains cadres étaient au repos. Quatre joueurs vivaient leur première titularisation. Trois d’entre eux jouaient même leurs premières minutes en Top 14 : Pierre Fouyssac, Yannick Youyoutte et Edgar Retière. Ce dernier était à la charnière avec son frère, Arthur.

Melvyn Jaminet à 100 % avec le Stade Toulousain face à Montpellier

La rencontre a commencé fortement. Seulement trois minutes après le coup d’envoi, Dimitri Delibes crée la surprise et marque un premier essai pour Toulouse après une course de 90 mètres. Puis vient la transformation avec Melvyn Jaminet. La réaction montpelliéraine n’a pas tardé à venir. À la 8e minute, ils ouvrent leur score avec un essai d’Anthony Bouthier, transformé par Louis Carbonel. Melvyn Jaminet marque ensuite une pénalité et Montpellier, un deuxième essai transformé.

L'essai de 90m d'entrée ! 🔥



Les Toulousains viennent de frigorifier le GGL Stadium ! 🥶 #MHRST pic.twitter.com/qdHaqcgOax — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 2, 2022

La seconde période est marquée par des pénalités et un Melvyn Jaminet avec 100 % de réussite. Et un choix de Montpellier en toute fin de rencontre : Toulouse est sanctionné d’un carton rouge. Montpellier peut profiter d’une dernière balle de match, et préfère jouer une pénaltouche plutôt que de tenter un but à 57 mètres. Sans succès.

Un résultat qui rassure

« Ça fait énormément de bien », a soufflé Melvyn Jaminet au micro de Canal+ après la rencontre. « Toute la semaine, on a vu des articles selon lesquels on allait en prendre pas mal ici. Il faut féliciter tout le groupe. On savait qu’il y avait de la rotation, et chacun a prouvé avoir sa place même s’il y a des rotations.

« On a fait preuve de solidarité. On n’a rien lâché. C’est ce qui a payé à la fin. Mais on va relativiser. On sait qu’on a été chanceux sur certaines actions. On sait que le match aurait aussi pu basculer pour Montpellier. Mais on va juste retenir la victoire », a réagi le capitaine Julien Marchand, sur Canal+ après le coup de sifflet final. « Tout le vestiaire est très content, surtout pour la première d’Edgard et Arthur ensemble. »