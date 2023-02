Le Stade Toulousain impuissant à Toulon

Ce samedi 18 février, le Stade Toulousain et le RC Toulon s’affrontaient au titre de la 18e journée de Top 14. Les Stadistes n’ont pas concrétisé leurs actions et échouent logiquement (17-6) après une rencontre marquée par l’indiscipline des deux équipes. Résumé.

Le Stade Toulousain n’a pas trouvé la solution. Crédit photo : © Stade Toulousain (Twitter).

Quatre cartons dans cette rencontre, dont deux rouges. Au Vélodrome de Marseille, le RC Toulon recevait le Stade Toulousain pour la 18e journée de Top 14. Un match fermé et tendu qui s’est soldé par une victoire toulonnaise (17-6).

Le résumé RC Toulon – Stade Toulousain

La première mi-temps a largement été contestée de part et d’autre. La lutte pour la possession était rude, et les actions hachées par l’intensité des contacts, plusieurs fautes et arbitrages vidéos. Si le Stade Toulousain a remporté la maîtrise du ballon à l’issue de la première mi-temps, c’était Toulon qui menait à la pause.

Les Toulonnais ont pris l’avantage à la 17e. Une belle action qui démarre avec une passe sautée, continue avec une course de 30 mètres suivie d’un renversement de jeu, et d’un essai en puissance d’Isa, qui arrivait lancé (10-3). Le score n’évoluera plus jusqu’à la pause. Mais, autre fait de jeu marquant, le capitaine toulonnais Sergio Parisse est exclu à la 33e. Il est sanctionné d’un carton rouge pour un plaquage avec retournement sur Barassi, qui retombe sur la tête.

En début de seconde période, le jeu s’accélère. Mais le Stade Toulousain est trop imprécis, et ne réussit pas à profiter de son avantage numérique. Les deux équipes se retrouvent à 14 après un carton jaune sur Meafou (52′). Puis la rencontre se terminera même à 14 contre 13, après un échange tendu entre Wainiqolo et Elstadt (73′). Le joueur du Stade Toulousain écope d’un rouge et celui du RC Toulon d’un jaune. Baptiste Serin enfonce les Toulousains à la 78e minute en prenant la défense par surprise (17-6, score final).