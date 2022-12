Spectacles, jeux, salon des métiers d’art : le programme du week-end à Toulouse

Au programme ce week-end à Toulouse : des spectacles pour fêter Noël dans le quartier de Lalande, les dernières représentations de la pièce Relative Calm au théâtre Garonne, le Salon des métiers d’art d’Occitanie ou des ateliers, des jeux gonflables, un mur d’escalade et une piste de luge au Petit Capitole.

Dernières représentations du spectacle Relative Calm à Toulouse

Le théâtre Garonne à Toulouse accueille les dernières représentations du spectacle Relative Calm ce week-end. Une pièce mythique réinventée par Robert Wilson et Lucinda Childs, 40 ans après la création de leur opéra intitulé “Einstein on the Beach”, dans lequel figurait déjà “Relative Calm“ en 1981. Retravaillée par le duo, la pièce est désormais présentée par 12 danseurs de la compagnie italienne MP3 Dance project, dirigée par le chorégraphe Michele Pogliani.

Elle inclut de nouveaux décors, de nouvelles sonorités, de nouveaux éclairages et de nouvelles projections vidéos, présentés pour la première fois à Rome au mois de juin 2022, puis pour la première fois en France dans la Ville rose en ce mois de décembre. Et pour vous inciter encore un peu plus à ne pas louper l’événement, le théâtre Garonne la décrit comme « une machinerie hypnotique faite de mouvements, de sons, d’images et de lumières » qui, rassemblés, créent « une forme d’une harmonie sans égale, quasi mathématique ».

Infos pratiques : Théâtre Garonne, 1 avenue du Château d’Eau, Toulouse. Samedi 17 décembre à 16h et 20h30.

Durée : 1h30. Tarifs : de 15 à 25 euros. Billetterie en ligne.

Un quartier de Toulouse célèbre Noël avec des animations

La Maison de quartier Lalande organise cette année encore une journée pour célébrer ensemble l’arrivée des fêtes de fin d’année. À cette occasion, familles, amis et enfants sont invités à venir assister à deux spectacles à destination du jeune public. Dans la matinée, la compagnie Bachi-Bouzouk Production présentera “Le tout petit voyage“, une pièce de théâtre faite d’ombres et d’objets animés qui, ensemble, racontent l’histoire d’une famille vivant dans la forêt. L’après-midi, la compagnie de cirque Le Poil Flou interprétera “15m2“, où deux personnages cohabitent, s’amusent et se disputent dans un espace extrêmement réduit.

Les plus petits peuvent également participer aux nombreuses animations prévues au fil de la journée. Les membres de l’association locale Les Luminots seront présents pour animer l’atelier “jeux en bois” durant lequel les enfants pourront jouer seuls, ou à plusieurs, à des jeux de réflexe, d’équilibre, de hasard ou de stratégie, où les règles sont extrêmement simples. Après la pause déjeuner, les participants pourront également assister à l’atelier de fabrication et de décoration de toupies en bois. Ils pourront ensuite tester l’équilibre de leur création dans une arène dédiée.

Infos pratiques : Maison de quartier Lalande, 239 avenue de Fronton, Toulouse. Samedi 17 décembre de 10h à 18h. Spectacles et atelier de toupies : 3 euros.

Le programme du salon des métiers d’art à Toulouse ce week-end

La deuxième édition de Fragments, le Salon des métiers d’art de la région organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie, à lieu ce week-end à Toulouse. L’événement rassemble plus de 80 professionnels originaires des 13 départements du territoire régional venus spécialement pour vous exposer leurs savoir-faire et leurs créations uniques liées au travail du bois, des métaux, du verre, du textile, du cuir, de la céramique ou de la pierre.

Au programme : des expositions, des espaces de vente, des démonstrations et des moments d’échanges avec des sculpteurs, mosaïstes, ébénistes, tapissiers, tailleurs de pierre, bijoutiers, joailliers, céramistes, potiers, maroquiniers, couturiers, maîtres verriers, luthiers, couteliers, et tant d’autres. L’occasion de découvrir l’ensemble des techniques ancestrales perpétrées par des professionnels passionnés, et d’acquérir de superbes pièces qui trouveront toute leur place sous le sapin pour faire plaisir à vos proches à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Infos pratiques : Salon Fragments, Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Charles Viguerie, Toulouse.

Samedi 17 décembre de 10h à 19h, dimanche 18 décembre de 10h à 18h. Gratuit.

Spectacles et jeux au Petit Capitole de Toulouse ce week-end

Après les quartiers de la Reynerie, de Bellefontaine et du Mirail, c’est dans celui de Lardenne que Toulouse Métropole organisera la quatrième session de l’Hiver des Merveilles. Les animations s’enchaîneront durant toute la journée pour le plus grand bonheur des plus petits, comme de leurs accompagnants, dans une ambiance festive pour laquelle même le Père Noël sera prêt à faire le déplacement. L’événement débutera à partir de 14h avec des ateliers de création de décorations de Noël, de bijoux en bonbon et de porte-photos en forme de sapin réalisés grâce au modelage de la terre. Les artistes de la compagnie Nomadenko seront présents pour animer la journée avec leurs palettes de maquillage coloré et leurs outils de fabrication de chapeau en matières recyclées.

Les enfants s’émerveilleront aussi devant des tours de magie, se régaleront de marrons chauds, s’amureront avec des jeux en bois, sauteront dans des structures gonflables, dévaleront une piste de luge, se baladeront à dos d’ânes et graviront un mur d’escalade. Ils pourront également assister à de multiples spectacles, tels que la parade des Lutins Crétins, la danse endiablée de Mister Bishop, les numéros de clowns et de chevaliers d’une compagnie de théâtre burlesque ou les contes de Noël et Pain d’épices.

Infos pratiques : Centre de loisirs le Petit Capitole, 153 avenue de Dardenne, Toulouse. Samedi 17 décembre de 14h à 19h. Gratuit, sur réservation au 05 62 14 10 54.