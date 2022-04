One-woman show, spectacle musical, cinéma fantastique et exposition pédagogique… 4 idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Découvrir le one-woman show d’une animatrice de télévision, se plonger dans un univers étrange et fascinant au théâtre, se mettre le temps d’un week-end au cinéma fantastique ou remettre en question ses préjugés sur les migrations… Impossible de s’ennuyer ce week-end à Toulouse.

S’esclaffer avec Valérie Damidot

Valérie Damidot sur scène avec son tout premier spectacle à Toulouse ce week-end © Valérie Damidot

Vendredi 15 et samedi 16 avril, Valérie Damidot sera sur la scène du Théâtre des 3T avec son tout premier one-woman show, « Valérie Damidot s’expose ». Au programme, des histoires sur son enfance en région parisienne, ses vacances en Espagne, ses débuts à la télévision, la déco, les régimes ou encore sa carrière de danseuse internationale. Un spectacle participatif, où le public n’est pas uniquement spectateur mais également acteur de cette psychothérapie en couleur.

Infos pratiques : « Valérie Damidot s’expose », au Théâtre des 3T, 40 rue Gabriek Péri à Toulouse, vendredi 15 avril à 20h et samedi 16 avril à 19h. Tarif unique de 28 €, réservation en ligne.

Redécouvrir le monde d’Alice

Ce spectacle fait redécouvrir au spectateur l’univers de Lewis Carroll. © Paradis Eprouvette

Pour les fans d’Alice au pays des merveilles, il faut se rendre ce samedi 16 avril au Théâtre du Fil à Plomb, à Toulouse. L’univers de Lewis Carroll y est revisité par la compagnie Paradis Eprouvette, compagnie résidente du Théâtre du Centre de Colomiers. Un spectacle drôle et rythmé, qui permettra à toute la famille d’apprécier le monde d’Alice en musique. Comme dans l’œuvre originale, cette petite fille va croiser un lapin qui parle, des jumeaux et un chapelier fou. Avec des costumes et des décors soignés, ce spectacle place l’univers d’Alice sous le signe de la féerie. Après 100 représentations à travers la France, dont la Cité de la musique à Paris, Alice de l’autre côté du monde a de quoi ravir les Toulousains.

Infos pratiques : « Alice de l’autre côté du monde », au Théâtre du Fil à Plomb, 30 rue de la Chaîne à Toulouse, les mercredis et samedis du 6 au 20 avril 2022. Tarifs : 5 à 6 €, réservations au 05 62 30 99 77, ou par mail reservation@theatrelefilaplomb.fr

S’essayer au cinéma fantastique

Le Festival Grindhouse Paradise fête son 3e anniversaire ce week-end à Toulouse © Festival Grindhouse Paradise

Depuis jeudi et encore jusqu’à dimanche, la Ville rose se nimbe d’une aura fantastique avec la 3e édition du Festival Grindhouse Paradise. Un événement qui se déroule à Toulouse au cinéma American Cosmograph. Adopter un piaf finlandais démoniaque, participer à une expérience mystique autrichienne, déjouer un complot fomenté par des marionnettes diaboliques, embarquer dans un trip télékinétique à la Nouvelle Orléans ou participer à une orgie zombiesque taïwanaise… Avec 15 films le programme du festival met en valeur les œuvres étranges et merveilleuses que peut proposer le cinéma fantastique. Cinq invités seront même de la partie : le réalisateur espagnol Chino Moya, la réalisatrice galloise Prano Bailey-Bond, l’auteur et illustrateur Alex Chauvel, Aurélien Zimmerman, chargé de projet pour la plateforme Shadowz, et enfin le programmateur Frédéric Thibaut.

Infos pratiques : Festival Grindhouse Paradise, au cinéma American Cosmograph, 24 rue Montardy à Toulouse, et à la librairie Ombres Blanches, 50 rue Léon Gambetta à Toulouse, du jeudi 14 au dimanche 17 avril. Programmation à retrouver ici.

Bousculer ses idées reçues sur les migrations

L’exposition « Nous : D’ailleurs » cherche à changer les mentalités sur les migrations. © Flickr/Sheila Dee

Durant 5 jours, le mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale « e-graine » présente l’exposition « Nous : D’ailleurs » à l’Espace des Diversités et de la Laïcité de Toulouse. Un événement qui doit permettre aux visiteurs de voir le monde différemment, grâce à cet exposition immersive dans un décor d’aérogare. Les œuvres projetés aux murs des lieux ont pour objectif de faire prendre conscience au public ses propres mécanismes de construction des préjugés et des discriminations. Un voyage au cœur des migrations, entre politiques migratoires et informations chiffrées. Cette exposition est un outil créé par le programme « Un Univers Citoyen ». Par la pédagogie active, elle permet d’envisager le monde dans toute sa complexité et de prendre du recul sur ses propres représentations.

Infos pratiques : exposition « Nous : D’ailleurs », à l’Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d’Aubuisson à Toulouse, du mardi 12 au samedi 16 avril. Exposition gratuite, ouverte sur des créneaux d’1h30, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Inscription nécessaire.