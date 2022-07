Sorties. Un peu de fraîcheur au lac de la Reynerie

Alors que Toulouse subit une longue vague de fortes chaleurs, voici une idée pour se rafraîchir : le lac de la Reynerie. Des animations sont prévues en plein air, du 13 juillet au 26 août au bord du lac, ou dans des espaces climatisés.

Crédit photo : Alno (wikimedia commons) / CC BY-SA 3.0.

Cela pourrait être un des remèdes à la vague de fortes chaleurs qui frappe Toulouse. La Mairie, avec plusieurs centres culturels de l’ouest toulousain, propose “Un été au bord du lac”, une programmation socioculturelle au lac de la Reynerie. Des activités nautiques, des animations, un espace climatisé pour les enfants… L’événement a démarré le 13 juillet et continue jusqu’au 26 août 2022.

La programmation socioculturelle de “l’été au bord du lac” de la Reynerie

La programmation s’adresse aux enfants mais aussi aux adultes, et elle est gratuite. Toutes les semaines, un sport est à découvrir : boxe éducative, basket, handball…

Mais pour se rafraîchir, les jeux nautiques devraient plus avoir la cote en ce moment. Au lac de la Reynerie, il est possible de faire du paddle, du kayak (simple et double) de la pêche et même du kayak polo. Le kayak polo est un sport collectif qui ressemble au water polo, à l’exception qu’il se pratique – comme son nom l’indique – en kayak. Ces activités sont disponibles en continu, du mercredi au vendredi, de 17 à 20h.

Mais des ateliers sont également proposés en intérieur, dans un espace climatisé, particulièrement à l’attention des enfants. Création de bijoux, maquillage et tatouages éphémères, travail du bois, peinture, kermesse, escape game, dessin, etc. Les tout-petits ont à disposition des jeux de construction et des lectures de contes.

Les soirées sont également l’occasion de spectacles et de performance artistiques. Il y a par exemple des concerts, de la danse, ou encore du cinéma en plein air. D’autres activités sont organisées autour du lac de la Reynerie : visites, réalité virtuelles, balades en vélo… La programmation complète est à retrouver ici.