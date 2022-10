Paranormal Festival : soirée Halloween au Zénith de Toulouse

Une soirée spéciale Halloween a lieu au Zénith de Toulouse ce samedi 29 octobre. Le “Paranormal Festival : the book of darkness” a prévu une programmation de dix artistes et DJs dont Vladimir Cauchemar, DJ Bens et RAW. Les effets spéciaux, lumières et déguisements se chargeront du reste de l’ambiance dans le thème de l’horreur.

Le Paranormal Festival se déroule dans six villes de France : Lille, Marseille, Grenoble, Toulon, Nice, et Toulouse. Visuel : ©Paranormal Festival.

« Deviens immortel le temps d’une soirée et participe à cette grande messe d’Halloween qui réunira le meilleur de l’électro et des milliers d’autres morts-vivants ! », invite le “Paranormal Festival”. Cet évènement se déroule du 27 au 31 octobre dans six villes de France. Le festival est au Zénith de Toulouse ce samedi 29 octobre, pour une soirée Halloween musicale et à thème.

C’est bien évidemment sur le thème de l’horreur que le “Paranormal Festival” invite les Toulousains, et notamment les étudiants, à venir faire la fête. Les festivaliers sont d’ailleurs appelés à venir déguisés en « zombies, fantômes, squelettes et autres créatures ». Pour participer à cette ambiance frémissante et paranormale, des effets spéciaux et un « show lumineux complètement monstrueux » sont prévus. Mais ceux qui comptent bien mettre l’ambiance sont les dix DJs qui mixeront électro et techno aux platines.

La programmation de la soirée Halloween à Toulouse

Les têtes d’affiches sont DJ Bens et Vladimir Cauchemar, deux artistes très en vogue sur la scène électro et techno. Ils mixeront respectivement à 1h et 2h du matin. Mais à partir de 21h, huit autres artistes se produiront : Brolenc, Klaan, Jack Perry, Le Pedre, Bovalon, Shad, Raven & Kreyn, et RAW.

Informations pratiques : Paranormal Festival. Zénith de Toulouse, 11 avenue Raymond Badiou. Début des concerts à 21h. Tarif : de 27,99€ à 32, 99€ en fonction des stocks restants. Réservations : billetterie en ligne.