Un simulateur du réchauffement climatique développé à Toulouse

L’université Paul Sabatier à Toulouse développe un simulateur des impacts réchauffement climatique sur le dégel du permafrost. Avec la hausse des températures, ce sol gelé en permanence fond et relâche du CO2.

Dégel du pergélisol sur l’île Herschel, 2013. Crédit photo : CC BY Boris Radosavljevic – Wikimedia commons

Les événements extrêmes liés au climat se font fréquents et ne cessent d’empirer. Entre la canicule et les feux de forêt en Europe, les inondations au Pakistan, ou encore les inondations aux Etats-Unis.

Moins visible, l’augmentation des températures a aussi pour conséquence le dégel du permafrost, ou pergisol en français. C’est un sol perpétuellement gelé des régions attiques. Ce changement ne va pas tarder à avoir des impactés à cause de ses émissions de gaz à effet de serre.

Des chercheurs de l’université Paul Sabatier à Toulouse ont développé un simulateur permettant d’anticiper les conséquences de ce dégel lié au réchauffement climatique. Cet outil doit permettre de modéliser en détail les effets multiples de la fonte du permafrost.

Les effets du réchauffement climatique vus depuis Toulouse

« En se basant sur des supercalculateurs parmi les plus puissants, une équipe du laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET, UT3/CNRS) développe un nouveau simulateur permettant de modéliser en détail les multiples effets de la fonte progressive du pergélisol », explique l’université sur son site.

« La présence de permafrost modifie considérablement les flux d’eau, la stabilité des sols et les conditions environnementales de multiples manières, ce qui n’est pas sans conséquence pour les écosystèmes et les activités humaines dans les régions froides. Par exemple, le sol gelé est bien moins perméable et donc le pergélisol limite considérablement la percolation en profondeur des eaux infiltrés », raconte l’établissement.

« Cet outil est actuellement utilisé pour quantifier la fonte du pergélisol à l’échelle centennale sur quatre sites de suivi environnementaux d’Eurasie Boréale dans le cadre du projet ANR HiPerBorea », selon les chercheurs. « La possibilité effective de tester plusieurs scénarios de changement climatique pour chacun des sites est confirmée par les premiers résultats obtenus. »