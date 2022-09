Sign’Ô, un festival de rencontre artistique en langue des signes

Le festival Sign’Ô est un festival pluridisciplinaire en langue des signes accessible aux sourds comme aux entendants. Il fait son grand retour après plusieurs années d’absence, du 16 au 18 septembre 2022.

Le festival propose plusieurs pièces de théâtre bilingue (français, Langue des signes française). Crédit photo : ©Cie Le Compost

« Qu’est-ce que l’art sourd ? C’est une infinité de créations artistiques nées de comédiens sourds qui manipulent leur langue et leur culture pour offrir des expériences artistiques reposant sur le visuel, lui-même transmis avec ou sans la langue des signes. » explique Marylène Charrière, présidente d’ACT’S, dans l’édito du festival.

Cette association, qui fait la promotion de la langue des signes et de la culture sourde, organise depuis 2007 un festival : Sign’Ô. Il se tient ce week-end des 16, 17 et 18 septembre 2022, à Toulouse.

Que voit-on et que signe-t-on au festival Sign’Ô ?

Ce samedi 17 septembre, ateliers, expositions et animations sont à retrouver sur les allées François Verdier : art visuel pour les signeurs confirmés, contes et chansignes. Comment faire un rythme sans musique ? C’est l’occasion de le découvrir.

Deux pièces de théâtre bilingues sont à voir au théâtre du Grand Rond (10h-13h, 14h-17h, deux représentations chacune). Le théâtre Soprano, lui, abrite à 18h un spectacle visuel, de théâtre d’ombres et d’objets.

Il y aura également une « deaf party », de 20h à 2h, au phare de Tournefeuille. Sur scène : un chansigneur, VinzSlam. Au festival Sign’Ô, le jeune homme viendra montrer son rap en langue des signes française ou internationale. Deux danseuses hip-hop prendront sa suite, s’affranchissant du son pour ne garder que le visuel et les vibrations, et un DJ clôturera la soirée.

Dimanche, les ateliers se poursuivront sur les allées François Verdier, avec en plus un spectacle bilingue et biculturel qui raconte l’histoire d’une sourde et d’une entendante. Au théâtre du Grand Rond, trois représentations sont prévues à 11, 15 et 16h.