Le groupe Sidilarsen au Zénith de Toulouse pour une soirée rock

À l’occasion de la tournée rock « Le gros 4 », Sidilarsen jouera ce samedi 4 juin au Zénith de Toulouse. Ils seront accompagnés d’autres grand noms de la scène française : Mass Hysteria, Tagada Jones et Ultra Vomit.

Le groupe de rock et de métal Sidilarsen existe depuis 1997. Crédit : CC BY-SA 3.0 Bjung (Wikimedia).

« C’est un peu un rêve de gosse », annonce le groupe Sidilarsen sur sa page Facebook. Les cinq Toulousains se produiront ce samedi 4 juin sur la scène du Zénith de la ville rose. Ils participent à la tournée rock « Le Gros 4 ». Après plusieurs dates en France (Dijon, Lille, Strasbourg, Quimper, Caen, Lyon) l’évènement arrive à Toulouse et Montpellier. Aux côtés de Mass Hysteria, Tagada Jones et Ultra Vomit, ces dernières dates accueillent un invité local. À Toulouse c’est donc Sidilarsen qui a été choisi !

Ils remplacent ainsi le groupe No one is innocent, qui a annulé tous ses concerts. Le chanteur serait mis en cause pour violences sexuelles selon des révélations de Mediapart en mars. Sidilarsen, en marge de la soirée rock au Zénith de Toulouse, en a profité pour rappeler son soutien dans la lutte contre les violences sexistes. « Agissons toutes et tous en responsabilité sur le terrain pour que les concerts soient toujours plus safe, et pour que les plaintes ne soient plus systématiquement classées sans suite », ont-ils publié sur Facebook.

Sidilarsen, 25 ans de rock à Toulouse

C’est loin d’être le premier rodéo de Sidilarsen. Car le groupe qui mélange la musique rock, métal et électro s’est formé en 1997 à Toulouse. Vingt-cinq ans plus tard, il ne totalise pas moins de sept albums studio, ainsi qu’un album live. Au Zénith, ils interpréteront notamment leur dernier en date : On Va Tous Crever.

« Un concert de Sidilarsen, c’est une claque de son en pleine face, un bol de dynamisme et d’espoir servi à la guitare et au micro. Sidilarsen c’est des hymnes, de l’énergie brute et de la sueur », promet le tourneur dans un communiqué de presse.

