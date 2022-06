Festivals, marché de créateurs : des idées de sorties ce week-end à Toulouse

À l’approche de l’été, les idées de sorties ne manquent pas à Toulouse ce week-end. Vous pourrez notamment profiter d’un festival de musique, de photographies ou de rugby et d’un marché de créateurs.

Passe ton Bach d’abord

Chapelle, librairie, bar, hôtel particulier, Grand’Chambre de la Cour d’Appel… La musique sera partout dans la Ville rose ce week-end avec le festival Passe ton Bach d’abord de l’Ensemble Baroque de Toulouse. En tout, 80 concerts et événements de 30 minutes vous attendent dans 25 lieux différents lors de cette 14e édition. L’occasion de redécouvrir certains endroits emblématiques de Toulouse avec en bande-son la musique de Bach.

Pour cela, le festival a fait appel à de grands artistes de la musique baroque et des représentants de la scène des musiques actuelles. Il y aura entre autres José Sanchez et Alberto Garcia, respectivement musicien et chanteur de flamenco, le Quatuor Alquimia, les cinq voix de Tangonella, la chanteuse Frederika et la harpiste Rébecca Féron ou encore l’orchestre Le Concert de l’Hostel Dieu.

En clôture du festival, les organisateurs ont prévu un spectacle pour le moins surprenant où des extraits des plus célèbres pages de Bach se mêleront aux musiques traditionnelles africaines. Du nom de Bach to Africa, ce spectacle sera donné en représentation à la Halle aux Grains dimanche soir.

Infos pratiques : Dates, horaires, adresses et tarifs des concerts à retrouver sur le site du festival.

La deuxième édition du Toulouse rugby festival

Avis aux passionnés du ballon ovale. Durant deux jours, il sera à l’honneur place du Capitole. Le Toulouse rugby festival a effectivement lieu ce week-end. C’est la deuxième édition de cet événement sportif. Pauline Bourdon et Imanol Harinordoquy, deux internationaux passés par le Stade Toulousain, en sont les parrains. Entièrement gratuit, le Toulouse rugby festival va encore proposer de nombreuses activités.

Vous pourrez notamment prendre part à une sensibilisation au rugby fauteuil, profiter d’une animation musicale, voir un match de démo avec des joueurs de l’équipe de France et découvrir une exposition photos des capitaines des Coupes du Monde, de trophées et de maillots emblématiques du rugby. Mais ce n’est pas tout.

En effet, plusieurs tournois sont au programme : un de sport adapté, un solidaire, un des écoles de rugby et également un tournoi grand public mixte. Il ne faudra pas non plus manquer le match de gala en présence de personnalités du rugby prévu ce soir. Des milliers de personnes sont attendues lors de cet événement. Sa première édition avait d’ailleurs rencontré un vif succès l’année dernière.

Infos pratiques : vendredi de 9h30 à 21h30 et samedi de 9h30 à 20h30 sur la place du Capitole. Programme des tournois et animations disponible sur le site internet de la mairie.

Des expos photo dans plusieurs lieux de Toulouse

C’est le rendez-vous des amateurs de la photographie. Le festival MAP, organisé par l’association Mise au Point Toulouse, fait son retour après deux années marquées par l’épidémie. Pour cette 14e édition, l’événement investit des lieux inédits. Vous pourrez ainsi découvrir des expositions photographiques au Château de Laréole, sur le parvis de la gare Matabiau au centre culturel Bonnefoy, mais aussi au tri postal.

Le lieu, situé boulevard Pierre-Semard, accueille d’ailleurs la majorité des œuvres. Là-bas, vous aurez notamment la possibilité d’admirer le travail d’Alexa Brunet sur les superstitions de la Nouvelle-Orléans, les photos de Wilfrid Estève prises lors d’un teknival dans les Cévennes ou encore celles de Julie Joubert sur le parcours de vie d’un jeune en difficulté. En tout, dix artistes sont exposés lors de ce festival gratuit qui vise à démocratiser la photo au plus grand nombre.

En parallèle des expositions, vous pourrez profiter d’une médiation culturelle au tri postal et même participer au Marathon Photo ce week-end. Cet événement est l’occasion pour les fans de photo de montrer tout leur talent. Ils devront effectivement illustrer par l’image différents thèmes communiqués par les organisateurs au départ du marathon. A vos appareils photo !

Infos pratiques : Dates, horaires et adresses du programme à retrouver sur le site du festival MAP. Inscription obligatoire pour le Marathon Photo.

Marché de créateurs à l’espace Cobalt ce week-end

C’est sa première édition. La Halle du tiers-lieu Cobalt accueille un marché de créateurs ce week-end à Toulouse. Le Cobalt Market, c’est son nom, accueillera au total 28 créateurs, notamment de Toulouse et de la région. Confirmés ou jeunes talents, ils vous feront découvrir leur marque et leurs créations autour de la mode, de la beauté, de l’art de vivre, de la maison et de l’enfant. Parmi eux : la marque française de haute maroquinerie végétale Alénore, les pièces de c céramique, la marque de bijoux toulousaine Make My Day, la ligne de vêtements pour homme de Canartrecho et aussi les confections Muchaboom.

Les enfants n’ont pas été oubliés lors de cet événement gratuit. Des ateliers créatifs sont effectivement prévus pour eux samedi et dimanche de 15h à 17h. Les gourmands ne seront pas non plus en reste. Après avoir fait un tour au Cobalt Market, vous pourrez vous restaurer à proximité chez Dumbo ou au Canaille Club. La guinguette éphémère vient d’ailleurs de rouvrir ses portes depuis vendredi dernier.

Infos pratiques : 55 Av Louis Breguet, Toulouse. Ouvert vendredi de 14h à 22h, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h. Gratuit.

Héloïse Thépaut