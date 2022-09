Sécheresse. Comment Toulouse recycle l’eau de la piscine Nakache ?

La mairie de Toulouse utilise l’eau de la piscine Nakache, sur l’île du Ramier, pour arroser ses espaces verts en période de sécheresse et de restrictions d’eau.

La mairie de Toulouse a eu une idée très écolo pour arroser ses espaces verts en période de sécheresse et de restrictions d’eau. Photo d’illustration. @CC BY Lee Edwin Coursey

Voici une initiative qui pourrait inspirer d’autres municipalités. La mairie de Toulouse a eu une idée très écolo pour pouvoir arroser ses espaces verts même en période de sécheresse et de restrictions d’eau. Elle utilise l’eau de la piscine Nakache, le plus grand bassin d’Europe avec ses 150 mètres de long sur 50 de large. Situé sur l’île du Ramier, il a une réserve de six millions de litres d’eau.

🎥 Pour la première fois, la ville de Toulouse récupère les six millions de litres d'eau de la piscine Nakache, plus grand bassin d'Europe, pour arroser les espaces verts souffrant de la sécheresse ⤵️ #AFP #AFPTV pic.twitter.com/3XW4Ny5fRg — Agence France-Presse (@afpfr) September 7, 2022

« La sécheresse et le réchauffement climatique ​poussent à se poser de nouvelles questions qu’on ne se posait pas avant. L’idée est venue à la fin de l’été et on s’est demandé si on ne pouvait pas récupérer cette eau », raconte le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR), dans les colonnes de 20 minutes.

L’eau de la piscine Nakache sera encore utilisée durant une semaine à Toulouse

Pour utiliser l’eau de la piscine Nakache, il a d’abord fallu la laisser reposer. Le bassin de l’île du Ramier ne reçoit plus de baigneurs depuis le 29 août. Les équipes de la municipalité ont laissé l’eau reposer durant deux jours afin que le chlore s’évapore naturellement.

Quelque 500 m3 d’eau ont déjà été utilisés. Que ce soit pour l’arrosage des espaces verts de la Ville rose. Ou encore pour l’alimentation des bassins d’ornement dans les parcs. Ou même pour le nettoyage de la voie publique. Son utilisation sera cependant limitée. En effet, au-delà de la semaine prochaine, une quantité d’algues trop importante se sera développée.