Sans pouvoir arroser ses plantes, le jardin botanique de Toulouse en souffrance face à la sécheresse

Depuis le 9 août, il est interdit d’arroser les jardins à Toulouse à cause de la sécheresse, ce qui menace des plantes rares du jardin botanique de Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Didier Descouens – Wikimedia commons

La quatrième vague de chaleur qui frappe la France durant la saison estivale 2022 aggrave la situation de sécheresse dans laquelle le pays se trouve. Longtemps épargnée, l’agglomération toulousaine est soumise à une série de restrictions d’eau depuis le début du mois d’août. Et depuis le 9 août, l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, terrains de sport est interdit.

Cette dernière restriction d’eau est une très mauvaise nouvelle pour le jardin botanique de Toulouse. Sans arrosage, certaines espèces de plantes, dont certaines sont très rares, sont menacées, ce qui serait une catastrophe d’un point de vue scientifique. L’inquiétude grandit de jour en jour au sein des équipes, comme le racontent nos confrères de 100 % Radio.

Le jardin botanique de Toulouse attend une dérogation pendant la sécheresse

Le jardin botanique attend une dérogation lui permettant l’arrosage en eau pendant la sécheresse. Il aurait obtenu un accord oral de la Direction des territoires. Mais les services de la préfecture de la Haute-Garonne n’ont pas encore délivré de dérogation officiellement.

« Beaucoup de ces plantes sont tropicales. On les garde en pot pour pouvoir les protéger du froid en hiver. Elles ont déjà des problèmes avec la sécheresse. Et sans eau, elles ne tiendront pas longtemps. Il faut beaucoup de temps et d’argent pour les reconstituer. Mais là, c’est clair, avec la sécheresse, on va en perdre ou bien elles vont s’abîmer », regrette Jean-Yves Marc, chef des cultures au jardin botanique de Toulouse, dans les colonnes de France 3.

Plus de 3 000 espèces sont préservées au jardin botanique de Toulouse. Certaines sont très rares. « Lors de la création du barrage de Petit-Saut en Guyane, des scientifiques nous avaient amené des plantes tellement rares qu’elles n’étaient même pas répertoriées », se souvient Jean-Yves Marc, auprès de 100 % Radio.