Des salariés d’Airbus à Toulouse en grève pour une hausse des salaires

Des salariés d’Airbus à Toulouse, soutenus par la CGT, sont en grève. Ils demandent une augmentation des salaires pour faire face à l’inflation.

Crédit photo : Pedro Aragão CC BY-SA 3.0

À l’image de ce qu’il se passe dans les raffineries, des salariés de la chaîne d’assemblage finale de l’Airbus A320 à Toulouse ont décidé de se mettre en grève. Parmi eux, il y a aussi bien du personnel non-syndiqué que des membres de différents syndicats. Ils sont appuyés par la CGT, qui est le quatrième syndicat de l’avionneur en termes de représentativité.

« Ces salariés déplorent des salaires en décrochage face à l’inflation, un recul à venir de leur statut social dans le cadre des négociations Reload (déclinaison de la nouvelle convention collective de la métallurgie), des conditions de travail dégradées depuis la Covid (épuisement physique et mental, augmentation de cadence, non prise en compte de l’effort de formation des nouveaux embauchés, nouveaux horaires trop contraignants) », explique la CGT Airbus Toulouse dans un communiqué publié mardi 18 octobre.

Des revendications « fondées », pour la CGT Airbus Toulouse

Les principales revendications des salariés en grève à Airbus à Toulouse sont une « hausse de 10% des salaires face à l’inflation galopante, la prise en compte de l’expérience, des qualifications (exemple : tutorat) et du déroulement de carrière ; et le rééquilibrage les salaires en fonction de l’expérience », toujours selon la CGT. Ils demandent aussi notamment la revalorisation de 10% des primes d’équipe et de panier, l’embauche des intérimaires et des externes pour faire face aux cadences, ou encore la création de salles de pause correctement équipées.

« Ces revendications sont totalement fondées, légitimes et réalistes au regard des résultats financiers et des perspectives industrielles de l’entreprise », note le syndicat. La CGT, qui appelle tous les salariés d’Airbus, quelle que soit leur fonction et statut, à rejoindre ce mouvement de grève, organise une assemblée générale jeudi 20 octobre à 14 heures devant l’entrée Sud du M91, un hangar d’Airbus.