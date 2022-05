Rugby à 7. Le France Sevens débarque ce week-end à Toulouse

L’étape française du HSBC Sevens aura lieu au Stade Ernest-Wallon de vendredi 20 à dimanche 22 mai. Les équipes de France féminine et masculine de rugby à 7 seront au rendez-vous.

Le circuit mondial de rugby à 7 débarque à Toulouse ce week-end. BugWarp / CC BY-SA 4.0

Le circuit mondial de rugby à 7 s’arrête à Toulouse. De ce vendredi 20 au dimanche 22 mai, au Stade Ernest-Wallon, les meilleurs nations au monde du Sevens seront au rendez-vous pour trois jours de compétition. L’accueil de cette étape du HSBC Sevens va permettre une meilleure visibilité de cette discipline olympique, même dans une terre acquise au rugby comme l’Occitanie, qui compte le plus grand nombre de licenciés en France avec plus de 80 000 joueurs. Pour cette édition 2022, comme pour toutes les autres, un tournoi à 7 féminin et un autre masculin auront lieu sur les trois jours de compétition.

Un week-end de fête

Le Sevens, ce n’est pas que du rugby à 7. Le rendez-vous promet d’être festif. De vendredi à dimanche, c’est un véritable village qui prendra forme aux abords du Stade Ernest-Wallon. “Au programme, l’accès au terrain d’échauffement, des séances de dédicaces, mais surtout de nombreuses animations à vivre en famille ou entre amis ! De nombreux foodtrucks et buvettes seront également accessibles”, indique la Fédération française de rugby dans un communiqué. Des stands de maquillage, de ventreglisse, ou encore de trampoline seront notamment sur place.

Trois jours de compétition

Côté compétition, les Bleus, privés du Toulousain Nelson Epée, figurent dans la poule B aux côtés des champions olympiques fidjiens, du Pays de Galles et du Kenya. Les Françaises, qui sont pour le moment deuxième du classement mondial, sont quant à elles dans la poule C avec l’Irlande, le Brésil et l’Angleterre. Elles auront comme objectif de remporter le premier tournoi de l’histoire du rugby à 7 féminin tricolore.

Kévin Carrière