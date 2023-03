Retraites : le parcours de la manifestation du 7 mars à Toulouse

La manifestation du 7 mars 2023 à Toulouse va traverser, comme à son habitude, le centre-ville et les boulevards de Toulouse. Le cortège s’élancera de Saint-Cyprien à 15 heures.

La manifestation devrait à nouveau perturber la circulation sur les boulevards. Crédit photo : © Héloïse Thépaut / Le Journal Toulousain (archives).

La mobilisation continue contre la réforme des retraites avec un sixième rendez-vous, un mois et demi après le premier. Une nouvelle manifestation va avoir lieu ce mardi 7 mars 2023, à Toulouse et dans de nombreuses villes de France. Il s’agit d’un nouvel appel à la grève et à la mobilisation, lancé par les huit principaux syndicats (CGT, CFDT, UNSA, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires).

« L’unité des organisations syndicales a construit un mouvement social solide, déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays, se félicite l’intersyndicale dans un communiqué. Il révèle également l’inquiétude face à la désertification des territoires, le manque de services publics, les incertitudes en matière d’emploi, de salaires et de pouvoir d’achat. » Surtout, elle reste opposée au projet de loi du gouvernement qui fixe notamment l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

À Toulouse, le rendez-vous du départ de la manifestation est donné à 15 heures le 7 mars, au métro Saint-Cyprien.

Même parcours le 7 mars que pour les manifestations précédentes

Pas de surprise dans l’itinéraire qu’emprunteront les manifestants. De Saint-Cyprien, le cortège se rendra aux allées Jean Jaurès en passant par les boulevards et Jeanne d’Arc, puis se terminera au Monument aux morts à François Verdier.

Une autre manifestation aura lieu le lendemain, à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, « pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles », expliquent les syndicats. Comme pour celle du 7, cette manifestation du 8 mars partira du métro Saint-Cyprien à Toulouse, mais cette fois à 14 heures.