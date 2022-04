Toulouse : Le retour de la nocturne du marché Victor-Hugo sans restriction

Ce mercredi 6 avril, de 18h30 à 22h30, le marché Victor-Hugo retrouve sa nocturne, sans pass sanitaire ni masque, dans une ambiance de carnaval. Une première depuis le début de la pandémie.

Après plus de 2 ans d’attente, la nocturne du marché Victor-Hugo va faire son retour sans restrictions. Crédit photo : Facebook/Marché Victor-Hugo

Cela fait de très longs mois que les Toulousains n’ont pas pu profiter pleinement d’une nocturne du marché Victor-Hugo, malgré une édition “en ligne” en avril 2020, et une autre le 8 septembre dernier, sous condition de présentation du pass sanitaire et du port du masque. L’ultime nocturne avant la crise du coronavirus s’était, elle, déroulée le 28 novembre 2019. Depuis cette date, donc, le marché Victor-Hugo n’avait plus connu une telle effervescence. Ce mercredi 6 avril, de 18h30 à 22h30, cette soirée sera donc celle du retour à la normale, sans aucune restriction. Où comme l’ont annoncé les organisateurs sur Facebook, des festivités “Libérés, délivrés”.

Une nocturne sous le signe du Carnaval

Les habitants de la Ville rose vont donc pouvoir renouer avec un évènement emblématique dans une ambiance festive et conviviale. Avec une édition de la nocturne du marché Victor-Hugo placée sous le thème du Carnaval. Les organisateurs ont d’ailleurs encouragé, sur les réseaux sociaux, les gens à se présenter déguisés. Plus de 1 500 personnes ont pour le moment annoncé qu’elles seront de la partie sur l’évènement Facebook dédié.

Pour le reste, la formule qui a fait la réputation des nocturnes reste inchangée. Les gastronomes vont pouvoir profiter des produits locaux des plus de 70 commerçants et restaurateurs présents. Boucheries, charcuteries, poissonneries ou bars, un catalogue en ligne est d’ailleurs disponible pour que chacun découvre ce qu’il va pouvoir trouver au marché Victor-Hugo, ainsi que l’emplacement des différentes boutiques. Comme l’annoncent les organisateurs, les commerces situés dans les rues attenantes au marché seront également de la partie. De quoi ravir les Toulousains après plus de deux ans sans ces festivités.

Elioth Salmon