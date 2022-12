Résumé. Le Stade Toulousain bat le Munster de justesse

Le Stade Toulousain s’est imposé sur la pelouse brumeuse du Munster, à l’issue d’un match de Champions Cup serré, ce dimanche 11 décembre (13-18).

Mathis Lebel a inscrit le premier essai des Toulousains. Crédit photo : © Stade Toulousain

C’est sous une épaisse nappe de brouillard irlandaise que s’est déroulée la rencontre. Ce dimanche 11 décembre 2022, le Stade Toulousain a dû braver les conditions très particulières de la pelouse du Munster. Un match de Champions Cup à visibilité réduite, mais tout de même remporté par les Rouge et Noir (13-18).

Comme la dernière fois où les deux équipes se sont affrontées, en quart de finale de la compétition l’an passé, la rencontre était serrée. Et les Toulousains ont tenu bon, malgré le carton jaune d’Antoine Dupont pour en-avant volontaire dans les dernières minutes.

Les essais du Stade Toulousain

C’est le Munster qui a pris les rênes du début de la rencontre. Les Irlandais étaient dominants dans le premier quart d’heure de jeu, sevrant les Toulousains du ballon. C’est logiquement qu’ils marquent un essai à la 10′ (7-0).

Mais le Stade Toulousain a vite repris du poil de la bête et montré au Munster ses intentions dans ce match. Le premier essai des Rouge et Noir arrive à la 23′. Après un maul près de la ligne de touche, ils arrivent à renverser totalement le jeu et Lebel aplatit dans le coin opposé (7-7). À la mi-temps, le score traduit la physionomie de la première période : 10-10.

Les Stadistes arrivent en seconde période avec la même intensité, et marquent dès le retour du vestiaire. C’est encore un ballon porté à l’origine de l’action, relayé par Dupont pour Tauzin à la finition. Ce dernier, tout juste entré en jeu, marque ainsi sur son premier ballon (10-15) et permet au Stade Toulousain de s’imposer au Munster avec cinq points d’avance (13-18, score final).