Reprise de l’entraînement du Stade Toulousain avec ses nouvelles recrues

Les joueurs du Stade Toulousain ont repris le chemin de l’entraînement lundi 25 juillet. Des nouvelles recrues du club étaient au rendez-vous, comme l’international Italien Ange Capuozzo ou encore Arthur Retière, champion d’Europe avec La Rochelle.

Les nouvelles recrues du Stade Toulousain, Ange Capuozzo et Arthur Retière, à l’entraînement lundi 25 juillet. Crédit photo : Stade Toulousain

C’est déjà l’heure de la rentrée des classes. Alors que les vacances d’été battent leur plein, les joueurs du Stade Toulousain ont repris le chemin des entraînements lundi 25 juillet. La reprise s’est déroulée à l’abri des regards. Cependant, le club haut-garonnais a partagé quelques images de la première séance sur ses réseaux sociaux.

C'est 𝗅̶𝖾̶𝗌̶ ̶𝗏̶𝖺̶𝖼̶𝖺̶𝗇̶𝖼̶𝖾̶𝗌̶ 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝗉𝗋𝗂𝗌𝖾 ! 🥵



Des clichés montrent notamment des nouvelles recrues du Stade Toulousain à l’entraînement comme l’international Italien Ange Capuozzo, arrivé en provenance de Grenoble. Tout comme l’ailier Arthur Retière, champion d’Europe avec La Rochelle. Ou encore le trois-quarts centre international Pierre-Louis Barassi, qui évoluait jusqu’à présent Le Lyon Olympique Universitaire.

Des entraînements et un stage pour le Stade Toulousain avant de rencontrer Bordeaux

En revanche, aucune trace des cadres du club de la Ville rose Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos. Ils ont en commun d’évoluer aussi avec le XV de France. Les images de l’entraînement dévoilées par le Stade Toulousain ne montrent pas non plus le demi de mêlée Paul Graou en provenance d’Agen et le troisième ligne Alexandre Roumat de l’UBB.

Une fois que le groupe sera réuni, les joueurs du Stade Toulousain se rendront à Loudenvielle, dans les Hautes-Pyrénées, pour un stage de présaison. Il doit se dérouler du 15 au 19 août. Les Rouge et Noir feront ensuite un match amical avec Toulon le 25 août. Les hommes d’Ugo Mola pourront ensuite se replonger dans le grand bain pour le premier match du Top 14 face à l’UBB le 4 septembre.