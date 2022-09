Réouverture du dôme de la Grave à Toulouse

Après six ans de travaux, la chapelle Saint-Joseph de La Grave, dont le dôme s’élève sur la rive gauche de la Garonne à Toulouse, ouvre ses portes au public ce samedi 17 septembre à l’occasion des Journées européennes de patrimoine.

La chapelle Saint-Joseph de La Grave ouvre ses portes au public ce samedi 17 septembre à Toulouse. Crédit photo : © P. Nin – Mairie de Toulouse

Avec la place du Capitole, c’est la principale carte postale de la Ville rose. La chapelle Saint-Joseph de la Grave, dont le dôme s’élève sur la rive gauche de la Garonne, ouvre ses portes au public ce samedi 17 septembre. La réouverture se fait à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’édifice classé aux Monuments historiques en 1978 a fait l’objet d’une série de travaux de restauration au cours des six dernières années. Le montant des opérations s’élève à six millions d’euros.

Après les Journées du patrimoine, la chapelle sera ouverte chaque week-end et tous les jours durant les vacances scolaires.

Un lieu originellement dédié à la charité

Pour la petite histoire, « les premières mentions de l’hôpital de la Grave remontent aux années 1190. Il tirerait son nom du lieu où il a été bâti : la grève qui longe la Garonne. Originellement dédié à la charité, l’hôpital (alors appelé Saint-Sébastien) devint, entre 1508 et 1544, un lieu d’enfermement des pestiférés les plus pauvres au moment de la Peste noire », raconte la municipalité toulousaine.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, marquée par la misère, l’hôpital Saint-Joseph de La Grave est réaffecté à l’accueil des indigents, comme les mendiants, prostituées, aliénés, mères seules, orphelins au moment du Grand Renfermement. La vocation médicale du lieu s’affirme plus tard avec notamment le transfert de la maternité de l’Hôtel-Dieu.

Plusieurs travaux au dôme de la Grave à Toulouse

En 2015, la Mairie de Toulouse obtient la gestion du dôme de la Grave et décide de restaurer le site pour l’ouvrir au public et de partager son histoire. « Après de premiers travaux sur les espaces publics dès 2016 et la création d’une liaison piétonne entre le Jardin Raymond VI et la rue du Pont Saint Pierre, au terme d’une première campagne de travaux de sécurisation, l’édifice avait accueilli près de 20 000 visiteurs pour les Journées du patrimoine en 2017 », rappelle encore la collectivité. D’autres travaux ont encore été réalisés depuis 2020.

Informations pratiques : visite gratuite les 17 et 18 septembre, puis 4 euros (ou 2 euros pour le tarif réduit).