Réouverture de la station de métro Borderouge à Toulouse

Après deux semaines de travaux pour le remplacement des escalators, la station de métro Borderouge, au Nord de Toulouse, est de nouveau ouverte à partir du mercredi 3 août. Tisséo poursuit son plan de modernisation des escaliers mécaniques avec la station François Verdier. Elle sera fermée du 8 au 30 août.

Après deux semaines de travaux, la station de métro Borderouge, au Nord de Toulouse, est de nouveau ouverte à partir du mercredi 3 août. Photo d’illustration : la ligne A du métro de Toulouse. Crédit photo : CC BY SA Guillaume Paumier

Voici une galère en moins pour les usagers des transports en commun de la Ville rose. Après deux semaines de travaux, la station de métro Borderouge, au Nord de Toulouse, est de nouveau ouverte à partir du 3 août.

La station de métro Borderouge est fermée depuis le mercredi 20 juillet jusqu’à ce mardi 2 août dans le cadre des travaux de remplacements des escalators de la ligne B. Depuis novembre 2021, Tisséo opère le changement des escaliers mécaniques, qui doit être fait tous les trente ans.

« Face aux pannes régulières sur la ligne de métro B, nous avons souhaité anticiper la rénovation », expliquait Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités et de Tisséo Ingénierie en marge du remplacement des escalators de la station Jeanne d’Arc en mai 2022.

Après Borderouge, la station François Verdier au centre-ville de Toulouse

Tisséo prévoit que cinq stations de la ligne B doivent faire l’objet de travaux durant l’année 2021. Ils ont déjà commencé dans les stations Minimes – Claude Nougaro, Palais de Justice, Jeanne d’Arc et Borderouge. Ils commenceront dans la station François Verdier le 8 août. Cette dernière sera fermée jusqu’au 30 août.

Une fois tous les escalators de la ligne B remplacés, ce sera au tour de ceux de la ligne A. « D’ici à 2030, tous les escalators des lignes A et B seront remplacés par de nouveaux modèles, soit 120 nouveaux escaliers mécaniques. En fin d’opération, 77 escaliers mécaniques de la ligne B auront été remplacés et trois autres transformés en escaliers fixes dans les stations Ramonville, Minimes-Claude Nougaro et Palais de Justice », selon TIsséo.