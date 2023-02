Réforme des retraites : le meeting de la gauche a rassemblé 1500 personnes à Toulouse

Plusieurs syndicats et partis politiques de gauche ont organisé ce mardi 7 février à Toulouse un meeting contre le projet de réforme des retraites. Il a rassemblé plus de 1500 personnes.

Des syndicats et plusieurs partis de gauche organisaient un meeting à Toulouse le soir de la troisième manifestation contre la réforme des retraites © Héloïse Thépaut

Plus de 1500. C’est le nombre de personnes présentes au « meeting unitaire » ce mardi 7 février au centre de congrès Pierre Baudis, situé près de la sortie de métro Compans-Caffarelli, à Toulouse, d’après ses organisateurs.

Énorme 🔥



Nous sommes plus de 1.500 ce soir à Toulouse ❤️



Force politique et syndicales unies pour barrer la route à la #ReformeDesRetraites Macron.



Nous disons et nous continuerons à le dire : RETIREZ LA RÉFORME ! pic.twitter.com/ctZq6oNldH — Mathilde Panot (@MathildePanot) February 7, 2023

Pour rappel, trois syndicats (CGT, FSU, Solidaires) et plusieurs partis politiques de gauche dont l’alliance Nupes organisaient une « réunion publique pour nos retraites » le soir de la troisième journée de grève et de manifestation contre le projet de réforme porté par le gouvernement.

Les intervenants lors de ce meeting contre la réforme

L’objectif de ce meeting : « faire la lumière sur la réforme et montrer qu’une autre politique est possible ». De nombreux intervenants étaient présents, notamment Olivier Besancenot (NPA), Mathilde Panot (LFI), Boris Vallaud (PS), Céline Verzeletti (Secrétaire Confédérale CGT), Émilie Moreau (Secrétariat national de la FSU), Marina Lergenmuller (Solidaires), Christine Arrighi (EELV), Cécile Cukierman (PCF), Benjamin Lucas (Génération.s), mais aussi Gérard Filoche (GDS) et Aurore Lalucq (Place Publique) en visioconférence.

Une réforme des retraites jugée « inutile et injuste »

Lors de la réunion publique, les différents intervenants ont pu réaffirmer leur « opposition totale à cette réforme inutile et injuste ». Ils demandent à la retirer et appellent par ailleurs à « participer massivement à toutes les initiatives du mouvement ».

Les trois syndicats et les partis de gauche à l’initiative de ce meeting ont été entendus à Toulouse. Effectivement, la manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé entre 23 000 et 80 000 personnes, selon les sources policières et syndicales.