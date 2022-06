RedBird, propriétaire du TFC, met la main sur l’AC Milan

La société d’investissement américaine RedBird Capital Partners, propriétaire du TFC, a conclu un accord à 1,2 milliard d’euros pour acheter l’AC Milan. Le club est champion en titre de la Serie A en Italie.

La société d’investissement américaine RedBird propriétaire du TFC, a conclu un accord à 1,2 milliard d’euros pour acheter l’AC Milan. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY Maarten Van Damme

Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes et viennent de se confirmer. La société d’investissement américaine RedBird Capital Partners, actionnaire majoritaire du TFC, a conclu un accord à 1,2 milliard d’euros pour devenir l’actionnaire majoritaire de l’AC Milan. L’information est officialisée par le club à travers un communiqué ce mercredi 1er juin.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

L’accord prévoit que le propriétaire actuel de l’AC Milan, le groupe américain de capital-investissement Elliott, conservera une participation financière minoritaire dans le club et des sièges au conseil d’administration. Cela « va permettre de consolider une entente avec RedBird pour poursuivre les progrès des quatre dernières années », selon le communiqué.

L’AC Milan, une image de marque pour RedBird

« Nous sommes honorés de faire partie de l’illustre histoire de l’AC Milan et nous sommes ravis de jouer un rôle dans le prochain chapitre du club alors qu’il retrouve sa place légitime au sommet du football italien, européen et mondial », déclare le fondateur et associé directeur de RedBird, Gerry Cardinale, à travers le communiqué du club.

Il estime que « la philosophie d’investissement de RedBird et les résultats obtenus dans le monde du sport ont démontré que les clubs de football peuvent avoir du succès sur le terrain, tout en maintenant un profil financier soutenable ».

L’AC Milan possède une image de marque. Il faisait partie des plus importants clubs de football du continent européen lorsqu’il était encore détenu par l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Cependant, il n’a plus remporté la Ligue des champions depuis 2007. Mais sur son territoire, en Italie, l’AC Milan est le tenant du titre de la Serie A.