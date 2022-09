Red Bull Caisses à savon : les bolides loufoques prêts à s’élancer

À Toulouse, quarante équipes s’apprêtent à dévaler la colline de Pech David, ce dimanche 18 septembre, pour la folle course du Red Bull Caisses à savon. Voici le programme et les invités.

Les caisses à savon sont des engins non motorisés, seulement munis d’une direction et de freins. Crédit photo : Alonso01 (wikimedia commons) – CC BY-SA.

« Il est temps pour les équipes d’astiquer la

calandre, d’ajuster le système de freins et de découvrir ce qui les

attend », annonce le Red Bull Caisses à savon. Cette course déjantée va partir à 14h ce dimanche 18 septembre 2022, sur la colline Pech David à Toulouse. Le but est simple : dévaler la pente en évitant les obstacles ou de finir dans le décor.

La veille, les participants sélectionnés, 49 équipes au total, ont effectué leur contrôle technique. Ce dimanche matin, le jury est déjà passé dans les paddocks pour attribuer une note de créativité.

Des caisses à savons originales, un jury d’athlètes de la Team Red Bull France

Le jury sera composé de personnalités et de sportifs de haut niveau, qui se relaieront par équipe de quatre tout l’après-midi. On peut par exemple citer Bigflo & Oli ou la free-runneuse Lilou Ruel.

Mais ce sont surtout plusieurs athlètes de la team Red Bull France qui noteront et commenteront la course de caisses à savon. On peut citer Sébastien Ogier (pilote de WRC), Jules Charraud (wakeboarder), Romain Ntamack (rugbyman au Stade Toulousain), Luc Alphand (ancien skieur), Cyril Despres (pilote de rallye raid) ou encore Camille Chapelière (pilote KTM Red Bull Racing).

Les bolides sont plus loufoques les uns que les autres, de la chocolatine géante à la télévision conduite par le commentateur Yoann Riou. Et même le Stade Toulousain participe à la course avec sa propre caisse à savon. Départ de la course à 14h, remise des prix à 17h30.