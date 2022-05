Recrutement : L’hôpital Joseph Ducuing en quête d’un second souffle

En plein cœur de Toulouse, l’hôpital Joseph Ducuing organisait ce jeudi 19 mai, une matinée portes ouvertes dédiée au recrutement.

Le personnel de l’hôpital en compagnie de ses potentiels futurs collaborateurs ©Andrea Zuccon

A peine le temps de s’asseoir pour Luc Leroy, le directeur des soins de l’hôpital Joseph Ducuing, géré par l’association des Amis de la Médecine Sociale, qu’une personne est déjà entrée pour se renseigner sur les postes à pourvoir. Il ne perd pas de temps pour interagir avec sa potentielle future collaboratrice. « C’est une matinée importante pour nous. L’objectif est de trouver les candidats idéaux pour la dizaine de postes à pourvoir, notamment des infirmiers de nuit et de blocs opératoires », précise Lux Leroy.

Tout au long de la matinée de ce jeudi 19 mai, une cinquantaine de postulants aux profils différents, se sont succédé au job-dating organisé par l’hôpital Ducuing pour étoffer les équipes de 600 salariés, répartis dans les 15 services de l’établissement. Certains, déjà en poste, sont venus se renseigner pour une reconversion, d’autres, pour effectuer un entretien d’embauche directement avec la direction de l’établissement.

Parmi les candidats présents, Sabine, âgée de 42 ans, infirmière depuis cinq ans. Elle est venue aux portes ouvertes pour rencontrer les professionnels de l’hôpital. « J’ai entendu parler de ce job-dating par le bouche-à-oreille et me suis dit que cela ne me coûtait rien de venir voir. J’ai trouvé que l’ambiance et les gens étaient accueillants et sympathiques. Cela a tout de suite collé avec mes attentes et je n’ai pas perdu de temps pour déposer ma candidature », précise-t-elle. Et, quelques minutes seulement après avoir échangé avec le directeur, une réponse positive lui est annoncée. « Je suis embauchée ! » se réjouit Sabine.

Un établissement qui veut retrouver une dynamique positive

Et elle n’est pas la seule à avoir décroché un contrat. Solange, aide-soignante, a elle aussi postulé, et obtenu un CDD qu’elle débutera prochainement. « Avant de postuler, je voulais d’abord connaître le niveau de qualité des soins et rencontrer les équipes. Pour moi, c’est important de se sentir en confiance et de prendre du plaisir lorsqu’on travaille. Surtout dans le domaine hospitalier », précise-t-elle. Et pour séduire les futurs collaborateurs, l’hôpital Joseph Ducuing a mis en avant ses principaux atouts, notamment celui « des valeurs humaines ».

Après un renouvellement dans les hautes sphères de l’hôpital mi-février, cet établissement est en pleine reconstruction. Présente aux portes ouvertes, la présidente de l’association Amis de la Médecine Sociale (AMS), Claudine Regourd s’est félicitée de cette matinée : « C’est la première fois que nous organisons un tel événement et je constate que les candidats ont répondu présents. Nous vivons actuellement dans un climat social difficile mais nous faisons ce qu’il faut pour revenir à de bonnes dispositions. Après une fermeture du service médecine le 18 décembre dernier, nous avons pu le rouvrir depuis peu. Une dizaine de lits supplémentaires sont également arrivés dans notre établissement ».

Andrea Zuccon