Record du nombre de jours consécutif à plus de 30 °C battu à Toulouse

La barre symbolique des 30 °C a été franchie durant 17 jours consécutifs, ce jeudi 21 juillet, à Toulouse, ce qui est un record de durée selon Météo-France. Mais durant la période de canicule, les températures sont montées bien plus haut.

C’est un record dans la Ville rose. Alors que la période de canicule touche à sa fin, le mercure a dépassé la barre symbolique des 30 °C durant 17 jours consécutifs, ce jeudi 21 juillet à Toulouse, selon les données de Météo-France.

Et ce record doit encore augmenter puisque la température maximale enregistrée ce vendredi 22 juillet sera également au-dessus de 30 °C. En revanche, un doute existe à propos du samedi 23 juillet. Quant à dimanche, le seuil de 30 °C sera facilement dépassé.

Durant ce mois de juillet, Toulouse a été frappé par une canicule, remarquable par sa durée et son intensité, puisque tout le pays a été touché à un moment donné. Le département de la Haute-Garonne s’est d’ailleurs retrouvé placé en vigilance orange. Il convient de noter que l’institut météorologique considère qu’il y a une canicule lorsque s’enchaînent trois jours et trois nuits de fortes chaleurs. À Toulouse, le seuil de chaleur caniculaire est franchi à partir de 36 °C le jour et 21 °C la nuit.

Le précédent record à Toulouse remonte à 2006

Dix-sept jours d’affilée avec une température maximale supérieure à 30 °C à Toulouse, c’est un record depuis l’ouverture de la station de Météo France dans l’agglomération toulousaine en 1941. Le précédent record dans la Ville rose remonte à l’été 2006. Durant le mois de juillet de cette année, l’institut météorologique a compté 16 jours consécutifs de forte chaleur.