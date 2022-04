Récap d’actu. Vote, Présidentielle et Stade Toulouse au programme

En cette semaine d’entre deux tours de l’élection présidentielle, c’est le moment de faire le point sur l’actualité de cette semaine avec le Récap d’actu. Au programme : 1 479 votes annulés dans un bureau de vote à Toulouse, Marine Le Pen arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle en Occitanie et la grande interview évoque les coulisses du film du Stade Toulousain.

Dans le Récap d’actu, 1 479 votes annulés au premier tour de la présidentielle à Toulouse

CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

On commence le Récap d’actu avec cette information après le premier tour de l’élection présidentielle. 1 479 votes ne seront finalement pas comptabilisés pour le premier tour de la présidentielle à Toulouse. C’est la plus importante annulation de votes que le Conseil constitutionnel a eu à décréter pour ce scrutin, à l’échelle nationale. Et pour cause, ces bulletins ont été enregistrés dans le plus gros bureau de vote de la Ville rose. 1 920 habitants y sont inscrits sur les listes électorales. Et 1 504 se sont déplacés ce dimanche 10 avril pour remplir l’urne du bureau 130, situé à l’école Fontaine Bayonne. Explications.

Marine Le Pen en tête malgré des métropoles acquises à Jean-Luc Mélenchon en Occitanie

La carte des résultats du premier tour de l’élection présidentielle en Occitanie © JT

Malgré des scores conséquents de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse et Montpellier, c’est Marine Le Pen qui arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle en Occitanie, talonnée par Emmanuel Macron. Aucun des candidats des partis historiques de gouvernement (PS, PC, LR ou EELV) ne parvient à franchir la barre de 5 % dans la région. Lire l’article pour en savoir plus.

Quatre membres de Génération.s suspendus pour avoir soutenu Mélenchon en Haute-Garonne

Salah Amokrane, suspendu avec trois autres militants Génération.s pour avoir appelé à voter Mélenchon © DR

Le 7 avril dernier, à trois jours du premier tour de l’élection présidentielle 2022, environ 70 militants du pôle écologiste se sont désolidarisés de la campagne de leur candidat désigné Yannick Jadot pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Un schisme qui a valu aux cosignataires de la tribune ”Militant·es issu·es du pôle écologiste, nous voterons Mélenchon dimanche prochain” publiée sur l’un des blogs du Club de Médiapart d’être suspendus du mouvement Génération.s. Une sanction décidée le jour même qui concerne quatre militants en Haute-Garonne : Pierre Bernat, Veronique Bidault, Nejla Feliachi et Salah Amokrane. Le reste de l’article est à lire par ici.

Les coulisses du film Le Stade par le coproducteur Damien Piscarel dans le Récap d’actu

Damien Piscarel, coproducteur du film Le Stade, revient sur les coulisses du tournage ©DR

Ce mercredi 13 avril sort au cinéma le film Le Stade. Coréalisé par Eric Hannezo et Matthieu Vollaire, ce long-métrage revient sur la saison 2020-2021 du Stade Toulousain durant laquelle les Rouge et Noir ont réalisé le doublé : champion de France (Top14) et d’Europe (Champions Cup). Une aventure humaine et sportive que le spectateur pourra vivre en immersion, aux côtés des hommes d’Ugo Mola. Damien Piscarel, coproducteur (Black Dynamite) du film nous raconte les coulisses d’un tournage hors normes. La grande interview est par ici.