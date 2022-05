Récap d’actu. Présidentielle, législatives et TFC au programme

Le beau temps est de retour en cette fin de semaine. On en profite pour faire le point sur l’actualité de ces sept derniers jours avec le Récap d’actu. Au programme : Les cinq informations principales à retenir du second tour, le nouveau parti politique de Sébastien Nadot pour les législatives et la montée du TFC en ligue 1.

Présidentielle en Occitanie: Les cinq informations principales à retenir du second tour

Marine Le Pen et Emmanuel Macron CC-BY-SA-2.0-Remi-Noyon-Global-Panorama-CC-BY-Remi-Jouano9.jpg

Dans le Récap d’actu, on revient sur les résultats de l’élection présidentielle. Ce dimanche 24 avril 2022, les électeurs d’Occitanie ont accordé une courte majorité à Emmanuel Macron. Une victoire marquée par une abstention inédite pour un second tour d’élection présidentielle avec de fortes disparités entre certains territoires où Marine Le Pen arrive en tête et les métropoles de Toulouse et Montpellier où cette dernière a été sévèrement battue. Voici les cinq informations principales à retenir à l’issue du scrutin. La suite de l’article est à lire par ici.

Législatives : le député de Haute-Garonne Sébastien Nadot lance son nouveau parti “Éducation Démocratie Dignité”

Le député de Haute-Garonne Sébastien Nadot ne briguera pas de second mandat ©Nouriel Malka

L’élection présidentielle passée, ce sont maintenant les législatives qui se profilent. Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. D’ores et déjà, nombre de députés, candidats à leur propre succession, œuvrent sur le terrain pour faire campagne. En Haute-Garonne, deux élus sur dix ne devraient toutefois pas se représenter : Mickaël Nogal (LREM) et Sébastien Nadot (Libertés et Territoires). Le premier, député de la 4e circonscription du département, a quitté le monde politique. Quant au second, député de la 10e circonscription, il ne briguera pas un nouveau mandat mais reste en revanche impliqué dans la vie démocratique française. Lire l’article pour en savoir plus.

Dans la Récap d’actu, la mairie balade-t-elle l’association à l’origine du projet de la ferme urbaine des Pradettes à Toulouse ?

La friche qui devait accueillir le projet de ferme urbaine des Pradettes à Toulouse © Natures – Pradettes

« Cela fait quinze mois qu’ils disent que nous devons présenter un dossier solide et, le jour où nous avons rendez-vous pour le soutenir, ils ne l’ont pas lu », déplore Philippe Lebailly, coprésident de l’association Natures – Pradettes qui porte le projet de création de ferme urbaine dans le quartier des Pradettes à Toulouse. Explications.

Deux ans après sa relégation, le TFC valide son retour en Ligue 1 !

La pelouse du Stadium de Toulouse s’est retrouvée envahie par les supporters à la fin du match face à Niort. Crédit photo : toulousefc/twitter

La délivrance pour les supporters toulousains. En s’imposant face à Niort, 2 à 0, le TFC a assuré son retour en Ligue 1, lundi 25 avril, à la maison, au Stadium de Toulouse. En effet, à l’issue de la 35e journée de Ligue 2, les Violets ont cumulé 76 points. Huit de plus qu’Ajaccio, deuxième et onze de plus qu’Auxerre, troisième. La vidéo est par ici.