Récap d’actu. Manifestations, éducation et transports à Toulouse

Pour ce récap d’actu, le JT a sélectionné les cinq informations à retenir de la semaine passée, avec au programme : les manifestations des agriculteurs et contre la réforme des retraites, des changements à l’académie de Toulouse en ce qui concerne le nombre d’enseignants et de formations, et Tisséo qui voit son plan de déplacements retoqué par le tribunal.

Manifestation des agriculteurs : des dizaines de tracteurs envahissent le centre de Toulouse

Ces tracteurs se sont rassemblés devant la cité administrative de Toulouse dans le cadre de la manifestation des agriculteurs (image d’archives) © Laëtitia Soula.

Ils ont perturbé la circulation et déversé du fumier devant la cité administrative. Des dizaines de tracteurs étaient rassemblés dans le centre-ville de Toulouse, ce mardi 17 janvier, dans le cadre d’une manifestation des agriculteurs. Les conducteurs de ces véhicules se sont rassemblés à l’appel du syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne (JA 31), pour dénoncer la nouvelle Politique agricole commune (PAC).

« L’objectif est de lutter contre la modification de différents zonages (Zone Intermédiaire, MAEC, Zone Argile…) qui évitent actuellement de nombreuses et coûteuses contraintes en zones vulnérables », explique le syndicat. Plus de détails sur la manifestation et les revendications des agriculteurs dans l’article.

Rentrée 2023 : plus de profs dans les collèges et lycées et moins dans les écoles pour l’académie de Toulouse

La rentrée 2023 sera synonyme de suppression de postes dans les écoles de l’académie de Toulouse © I.Clio / wikimedia commons

Le recteur de l’académie de Toulouse, Mostafa Fourar, a détaillé les moyens d’enseignement et leur répartition pour la rentrée 2023. Il a notamment annoncé une suppression de postes dans le premier degré, et une augmentation dans le second. Des ajustements dus aux changements d’effectifs parmi les élèves. Ceux-ci sont en effet en baisse dans les écoles, et en hausse dans certains collèges et lycées. Le Journal Toulousain fait le point.

Parcoursup. Sept nouvelles formations disponibles dans l’académie de Toulouse

© Archives JT

La plateforme d’orientation post-bac Parcoursup est ouverte depuis ce mercredi 18 janvier. Les lycéens en terminale et les étudiants qui veulent se réorienter peuvent y formuler leurs vœux pour la rentrée 2023. Ils ont jusqu’au 9 mars pour le faire.

Dans l’académie de Toulouse, 634 formations sont proposées sur la plateforme. Parmi elles, sept sont nouvelles, du Bac Pro numérique au CAP Production et service en restauration. Le JT en fait la liste complète et récapitule les dates-clés de Parcoursup.

Réforme des retraites : entre 40 000 et 50 000 manifestants à Toulouse

Les manifestants étaient plusieurs dizaines de milliers à être descendus dans la rue à Toulouse © Héloïse Thépaut

Ils dénoncent un projet injuste et demandent son retrait. Entre 40 000 et 50 000 manifestants ont pris part à la manifestation contre la réforme des retraites, ce jeudi 19 janvier à Toulouse. « Je ne pense pas que je serai capable à 64 ans de porter les registres de l’état civil toute la journée, d’accueillir des personnes toutes les dix minutes et de supporter la pression », appréhende par exemple Souhila, employée municipale, au sujet du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Le reportage de notre journaliste au sein du cortège est à retrouver ici.

Toulouse. Le plan de déplacements urbains de Tisséo retoqué par le tribunal

La ligne A du métro de Toulouse. Crédit photo : CC BY SA Libre avec citation – Wikimedia commons

Des « irrégularités affectant la délibération approuvant le plan de déplacements urbains ont été de nature à nuire à l’information complète de la population ». Voilà ce qu’a notamment relevé la cour administrative d’appel de Toulouse pour motiver sa décision du 19 janvier, qui annule le plan de déplacement urbains de Tisséo pour l’agglomération toulousaine.

Ce plan prévoyait par exemple la construction de la troisième ligne de métro, le doublement de la ligne A, ou encore le prolongement du trajet du tramway. La cour retient notamment des défaillances dans le rapport environnemental. Pour tout comprendre sur cette décision, c’est par ici.