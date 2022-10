Récap d’actu. Tour de France, ZFE et dépollution à Toulouse

Voici le premier récap d’actu à l’heure d’hiver de cet automne 2022, avec au programme des actualités à ne pas manquer la semaine passée : les Toulousains qui demandent une dépollution en profondeur du plomb ; le Medef et la CPME qui « tirent la sonnette d’alarme sur la ZFE » à Toulouse ; la condamnation d’un ancien député de Haute-Garonne ; les étapes du Tour de France en Occitanie ; et la mutualisation de la communication entre la Ville et la Métropole toulousaine.

Toulouse : les habitants demandent une dépollution en profondeur du plomb

L’association demande une dépollution en profondeur du plomb sur le site de la société STCM à Toulouse Crédit photo : CC SuperD – pxhere

Dans le quartier Fondeyre de Toulouse, la société STCM a broyé et recyclé des batteries et exploité une fonderie de plomb. Le site a fermé en 2020, mais cette activité a laissé dans les sols une « pollution de grande ampleur au plomb et à d’autres métaux et métalloïdes polluants tels que le cadmium, l’antimoine, le cuivre… », déplore le comité de quartier Minimes-Barrière de Paris.

Le préfet de Haute-Garonne avait d’ailleurs demandé la mise en place d’une campagne de surveillance sanitaire visant 12 000 personnes à proximité du site. La société STCM a mis en place un plan de dépollution sur son site, mais il ne convient pas au comité de quartier Minimes-Barrière de Paris. « Sur 200 tonnes de plomb présentes dans le sol de la STCM, seules 100 tonnes seront enlevées » souligne l’association. L’intégralité du débat est à retrouver dans l’article.

Toulouse. Le Medef et la CPME « tirent la sonnette d’alarme sur la ZFE »

Des contrôles seront effectués automatiquement dans la ZFE à Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

« La multiplication des crises, malgré les avancées post-concertation avec Toulouse Métropole, pousse aujourd’hui le Medef 31 et la CPME 31 à unir leur voix pour tirer la sonnette d’alarme. C’est un sujet qui concerne tous les territoires limitrophes, où habitent la majorité des salariés qui seront impactés par la mise en place de la ZFE », écrivent les deux organisations après l’annonce, mardi 25 octobre, de la mise en place d’un système de contrôle automatisé des véhicules interdits de circuler. Si elle a été mise en place afin de lutter contre la pollution de l’air, « la ZFE impacte directement la vie des entreprises », estiment les syndicats patronaux. Leurs recommandations pour pallier ce problème sont listées par le JT.

Un an de prison avec sursis pour Kader Arif, ex-ministre et député de Haute-Garonne

CC BY-SA 3.0 Remi Jouan

La Cour de justice de la République a condamné, mercredi 26 octobre, Kader Arif, ancien député de la Haute-Garonne et ministre sous François Hollande, à un an de prison avec sursis pour favoritisme. En cause, l’attribution d’un marché public à une société gérée par son frère en mars 2014. Il s’agissait de la conclusion d’un contrat de media training, des formations à la prise de parole en public, pour un montant de 60 000 euros entre le ministère de la Défense et la société All Access, gérée par son frère Aissa Arif. Un contrat qui prévoyait six séances, dont une seule a effectivement été réalisée, et qui a été conclu sans mise en concurrence. Kader Arif réfute toute volonté de tricher, sa défense est à lire dans l’article.

Deux étapes du Tour de France en Occitanie après un départ en Espagne

Photo d’illustration, 2020. Crédit photo : Filip Bossuyt (wikimedia commons) / CC BY 2.0.

Deux étapes du Tour de France se dérouleront en Occitanie en 2023, contre sept en 2022. Le tracé de la 110e édition du Tour de France a été dévoilé ce jeudi 27 octobre. Le grand départ sera donné le 1er juillet à Bilbao, dans le Pays Basque espagnol. Mardi 4 juillet, la quatrième étape se déroulera entre Dax et Nogaro. C’est la première fois que cette commune gersoise accueille une étape de la Grande Boucle. Jeudi 6 juillet, la sixième étape du Tour de France reviendra en Occitanie, de Tarbes à Cauterets-Cambasque, en Hautes-Pyrénées. Le détail des tracés et des cols empruntés est à retrouver par ici.

La Ville de Toulouse et la Métropole mutualisent leurs sites internet, ce qui n’est pas du goût de tous les élus des communes de l’agglomération

Le site internet de Toulouse Métropole va fusionner avec celui de la Ville de Toulouse ©Capture écran

Ils ne feront bientôt plus qu’un. Les comptes et sites internet de la Ville de Toulouse et de la Métropole vont fusionner en novembre. Une mutualisation des réseaux de communication que la majorité municipale et métropolitaine trouve logique, mais que fustige l’opposition.

« C’est une manière pour la Mairie de Toulouse de tirer la couverture à elle. Certes, la Ville rose est la ville centre de la Métropole, mais elle n’est pas seule. Et c’est faire bien peu de cas des 36 autres communes qui constituent la Métropole », analyse un élu d’opposition. « Par cette mutualisation des outils de communication, la majorité de Jean-Luc Moudenc alimente la confusion, elle brouille les frontières entre la Ville de Toulouse et la Métropole », estime de son côté le maire de l’Union. Le Journal Toulousain fait le point sur les détails du processus et reprend les réactions des élus.