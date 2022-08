Récap d’actu. Canicule, Tisséo et justice à Toulouse

C’est les vacances, alors le JT vous sert sur un plateau les actus qu’il ne fallait pas manquer cette semaine : le plan vigilance canicule est à nouveau déclenché ; à Toulouse, Tisséo rouvre la station Borderouge mais ferme le téléphérique ; la justice administrative se prononce sur la prison de Seysses, et est à nouveau sollicitée par les opposants à la Tour d’Occitanie.

Occitanie : quatre nouveaux départements placés en vigilance orange canicule

Quatre nouveaux départements d’Occitanie sont placés en vigilance orange canicule CC Gerd Altmann – pixabay

« Jamais deux sans trois », dirait le dicton. L’Occitanie n’échappe pas à la règle et subit une troisième vague de chaleur en deux mois. Quatre départements ont été placés en vigilance orange dès le mercredi 3 août par Météo France. Trois autres l’étaient déjà depuis le 1er. Ce nouvel épisode est aussi synonyme de risques de pollutions et de départs de feux, comme l’explique le JT.

Tisséo : Le téléphérique de Toulouse à l’arrêt pendant deux semaines

Le téléphérique de Toulouse est à l’arrêt pendant deux semaines, du lundi 1er au dimanche 14 août, dans le cadre de sa maintenance annuelle. Crédit photo : Bryan Faham

C’est l’heure de la maintenance pour le téléphérique toulousain. Téléo est à l’arrêt pour deux semaines, du 1er au 14 août. Trois mois après son lancement, il ne s’agit pas d’une nouvelle panne mais bien d’une maintenance annuelle programmée, qui se répètera tous les ans à cette période. Les détails sur l’opération et les alternatives par ici.

Tisséo : Réouverture de la station de métro Borderouge à Toulouse

Après deux semaines de travaux, la station de métro Borderouge, au Nord de Toulouse, est de nouveau ouverte à partir du mercredi 3 août. Photo d’illustration : la ligne A du métro de Toulouse. Crédit photo : CC BY SA Guillaume Paumier

Quand l’un ferme, l’autre rouvre. La station de métro Borderouge était inaccessible depuis le mercredi 20 juillet. Elle a rouvert ce mardi 2 août. La cause de l’interruption du service : les travaux de remplacement des escaliers mécaniques de la ligne B, débutés fin 2021. Le Journal Toulousain liste les prochaines stations impactées.

Les opposants à la Tour d’Occitanie forment un pourvoi en cassation

Les opposants à la construction de la Tour d’Occitanie annoncent avoir formé un pourvoi en cassation. ©-Luxigon

La Tour Occitanie n’a pas fini de faire couler de l’encre. Une décision du tribunal administratif de Toulouse, en juin dernier, avait rejeté la demande d’annulation du permis de construire. Mais les quatre associations et les trois riverains qui s’opposent au projet ne l’entendent pas de cette oreille et comptent se pourvoir en cassation. Ils ont annoncé contester la décision du juge administratif devant le Conseil d’État, ce lundi 1er août. « Nos avocats toulousains et parisiens avaient constaté d’importantes erreurs de droit dans le délibéré du tribunal administratif de Toulouse », ont indiqué les opposants au projet par voie de communiqué. Plus de détails ici.

La justice ordonne à l’État d’améliorer les conditions de détention à la prison de Seysses

Le Tribunal administratif de Toulouse enjoint l’État d’améliorer les conditions de détention à la prison de Seysses. © DISP-Toulouse

La sentence est tombée pour la maison d’arrêt de Seysses. Dans ce dossier, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’est prononcé le mardi 2 août. Il enjoint le Ministère de la Justice à mettre en place trois mesures pour améliorer les conditions de détention dans cette prison proche de Toulouse.

Ce n’est pas la première fois que la maison d’arrêt est épinglée, notamment pour des problématiques d’hygiène. Une des injonctions vise en effet à améliorer le dispositif de lutte contre les cafards, comme l’explique le JT.